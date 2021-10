El mundo necesita información médica ahora más que nunca: Dr. Mike | Newsweek México

TODOS lo hemos hecho. Conoces a un doctor y le preguntas sobre algún padecimiento. Para el Dr. Mike (cuyo nombre completo es Mikhail Varshavski y es doctor en osteopatía), de YouTube, siempre hay alguien que “me preguntará sobre un sarpullido en su brazo o en su pierna y dice: ‘Revise esto’”.

Con 7.8 millones de suscriptores y más de 1,000 millones de vistas, Dr. Mike ha convertido estas preguntas en contenido viral. “Quiero que todos se emocionen por su salud”.

Cuando sucedió la pandemia, más gente acudió a su canal en busca de respuestas. “No quise apresurarme a cubrir el covid-19 porque había muchísimo que no sabíamos”. Más bien, se enfocó en los hechos a la vez que trataba de calmar las ansiedades de la gente. “Cuando subimos nuestro primer video, la gente en verdad hizo eco de su mensaje. No se trataba de minimizar el covid-19, no se trataba de asustar a la gente, el mensaje apropiado era mantenerse alerta, no ansioso”.

Su mensaje hizo eco, y le da crédito de ello al poder de YouTube. “Esto no es como tener la televisión como ruido de fondo; estos son espectadores concentrados que eligen ver esto, eligen comentar, eligen tener una conversación al respecto. Pienso que ese tipo de impacto es enorme”.

—¿Qué te hizo querer enfocarte en primer lugar en las redes sociales?

—Me frustré cada vez más con la desinformación que veía en la televisión. Vi cuán desconectada estaba la medicina pop de la realidad. Quería hallar una manera de zanjar esa brecha.

—Un lado oscuro de las redes sociales es la desinformación médica. ¿Cómo combates esto?

—Es una época muy politizada, la gente se pone sensible. Trato de mantenerme tan racional y empático como me sea posible, incluso con la gente que está en total desacuerdo conmigo. Si simplemente lo presentas de una manera en la que en realidad estemos en el mismo bando, ello puede hacer mucho para que cambien su opinión respecto a algo como la vacuna.

—¿Cómo equilibras la diversión de YouTube y aun así mantener la información médica seria?

—Eso es algo que nuestro canal hace bien. Tenemos una gama amplia de videos que, honestamente, no es siquiera ideal para el algoritmo de YouTube. He abandonado por completo ese principio y me dije que vamos a hacer contenido para complacer a una variedad amplia de públicos.

—¿Cómo manejarás el canal en el futuro?

—Mucha gente ve YouTube como un trampolín a un éxito más grande. Yo veo YouTube como el futuro. Es muy difícil tener un empleo como médico y hacer contenido con regularidad. Yo simplemente pienso que el mundo necesita la información médica ahora más que nunca. N

