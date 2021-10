Moderna no compartirá fórmula de su vacuna anticovid-19 pese a petición de organismos internacionales | Newsweek México

LA farmacéutica Moderna no compartirá la fórmula para su vacuna covid-19 con otras empresas a pesar de los llamamientos de las organizaciones internacionales para que la compañía lo haga, dijo el presidente de Moderna, Noubar Afeyan, en una entrevista con The Associated Press.

Moderna concluyó que podría aumentar el suministro global más rápido expandiendo su propia producción en lugar de compartir su tecnología de ARNm con fabricantes de otras naciones, dijo Afeyan.

“En los próximos seis a nueve meses, la forma más confiable de hacer vacunas de alta calidad y de manera eficiente será si las fabricamos”, dijo Afeyan a AP.

Afeyan señaló que la compañía pasó de producción cero a mil millones de dosis en menos de un año y dijo que “creemos que podremos pasar de 1 a 3 mil millones” en 2022.

Moderna ha sido criticada por distribuir su vacuna principalmente a los Estados Unidos y otras naciones occidentales ricas en lugar de a los países más pobres. La agencia de salud de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud se encuentran entre los grupos internacionales que instan a Moderna a compartir su fórmula.

Afeyan dijo que Moderna, una empresa con sede en Massachusetts, está ayudando a las naciones pobres trabajando con el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos para enviar más dosis al extranjero.”Hay más suministro en la UE y el gobierno de los Estados Unidos de lo que podrán usar”, dijo Afeyan a la agencia.

También dijo que Moderna se ha comprometido a proporcionar hasta 500 millones de dosis de vacuna a COVAX, el programa de vacunas respaldado por las Naciones Unidas. Añadió que 40 millones de dosis deberían enviarse en los últimos tres meses de este año y el resto el próximo año, informó la AP.

La administración Biden ha instado en privado a Moderna y Pfizer a aceptar empresas conjuntas en las que licenciarían tecnología para contratar fabricantes para proporcionar más vacunas a países de ingresos bajos y medianos, informó The New York Times, citando a un alto funcionario de la administración sin nombre.

Pfizer terminó aceptando vender a los Estados Unidos 500 millones de dosis adicionales a un precio sin fines de lucro, pero la compañía no licenció su tecnología, dijo el Times.

Los defensores de la salud dicen que Moderna debería compartir porque se necesitaron 2.500 millones de dólares de la Operación Warp Speed del gobierno de los Estados Unidos para desarrollar su vacuna, informó el Times. N

Con información de Medscape, AP y Time