¿Qué es el Metaverso de Facebook, el nuevo ecosistema digital que presentó Zuckerberg? | Newsweek México

MARK Zuckerberg, jefe de Facebook, anunció este jueves que la casa matriz de la compañía cambiará de nombre a “Meta”, esto con la finalidad de “representar mejor todas sus actividades”, sin embargo, el nombre de las diferentes redes se mantendrá sin cambios.

El fundador del gigante tecnológico, acusado de favorecer los beneficios económicos ante el bienestar humano por una denunciante y varios legisladores, escogió “Meta” para expresar que a la empresa aún le queda “mucho por construir”.

Zuckerberg dijo que el cambio refleja una visión más amplia de la compañía, incluido su impulso hacia un “Internet encarnado” llamado “metaverso”.

“Meta está ayudando a construir el ‘metaverso’, un espacio 3D que permitirán socializar, aprender, colaborar y jugar de maneras que vayan más allá de lo que podemos imaginar”, informa Facebook.

¿QUÉ ES EL METAVERSO?

El “metaverso” es un conjunto de espacios virtuales donde se puede crear y explorar con otras personas que no están en el mismo espacio físico.

“Podrás pasar el rato con amigos, trabajar, jugar, aprender, comprar, crear y más. No se trata necesariamente de pasar más tiempo en línea, se trata de hacer que el tiempo que pasas en línea sea más significativo.

“El metaverso no es un solo producto que una empresa pueda construir sola. Al igual que Internet, el metaverso existe tanto si Facebook está allí como si no. Y no se construirá de la noche a la mañana. Muchos de estos productos solo se realizarán completamente en los próximos 10 o 15 años. Si bien eso es frustrante para aquellos de nosotros ansiosos por sumergirnos directamente, nos da tiempo para hacer las difíciles preguntas sobre cómo deberían construirse”, explica la página oficial de Facebook.

Entre las características de este ecosistema digital se encuentran la realidad aumentada, realidad virtual, gafas inteligentes. “El metaverso será un proyecto colectivo que irá más allá de una sola empresa. Será creado por personas de todo el mundo y abierto a todos”.

Uno de los nuevos compromisos de Facebook es la inversión en el aprendizaje inmerso donde ya invierte 150 millones de dólares para ayudar estudiantes, desarrolladores y creadores a construir nuevas habilidades, acceder a tecnología y “desbloquear oportunidades en el metaverso”.

A esto se suma la innovación responsable que se centra en “la transparencia, el control, la inclusión y el empoderamiento”.

“Nuestra marca está tan estrechamente vinculada a un producto que no puede representar todo lo que estamos haciendo hoy, y mucho menos el futuro”, dijo Zuckerberg. N