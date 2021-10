Latam Smart City Awards: ganadores 2021 | Newsweek México

Estos son los entes que están haciendo de América Latina un territorio más inteligente y sostenible.

COMO CADA AÑO, del 5 al 14 de octubre se celebró el Smart City Expo Latam Congress (SCELC), un evento que reúne a los principales actores de los sectores público y privado para trabajar y establecer alianzas a favor de la resiliencia y reactivación de Latinoamérica con el desafío de fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental de la región.

Realizado este año en Mérida, Yucatán, el SCELC es un escenario para debatir, compartir conocimiento e intercambiar experiencias para acelerar la reconstrucción socioeconómica de América Latina a partir del concepto de “ciudades inteligentes”.

El SCELC es organizado por Fira Barcelona México en colaboración con ONU Hábitat y otras instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales.

En este congreso latinoamericano, donde se exponen las últimas tendencias en gestión urbana y territorial, se reúnen expertos y líderes para debatir, compartir conocimientos en movilidad, medioambiente, tecnología, educación, salud e iniciativas y desarrollar proyectos para acelerar la reactivación de la región.

En la edición 2021, como en años anteriores, el SCELC celebró la entrega de los Latam Smart City Awards, los cuales son un reconocimiento a las iniciativas y proyectos innovadores, disruptivos y sostenibles que logran hacer de las ciudades y territorios latinoamericanos unos lugares más inteligentes y sostenibles.

Esta premiación considera cinco categorías: Transformación digital; Desarrollo urbano sostenible y movilidad; Sociedad equitativa y colaborativa; Reactivación socioeconómica; y Ciudad Latam. El galardón se otorga a los mejores proyectos implementados o en etapa de implementación en diversas ciudades de América Latina. Entre los 15 finalistas de este año estuvieron proyectos de Perú, Colombia, Chile, Uruguay, México, Argentina y Brasil.

GANADORES LATAM SMART CITY AWARDS 2021

Categoría: Transformación digital

Nombre del proyecto: Piloto de conectividad de cámaras, con tecnología 5G e IA para la gestión del tránsito.

Organismo: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile.

Ciudad: Santiago de Chile, Chile.

Categoría: Desarrollo urbano sostenible y movilidad

Nombre del proyecto: Recuperación de la Ribera del Río Cupatitzio.

Organismo: Instituto Municipal de Planeación de Michoacán – Uruapan.

Ciudad: Uruapan, Michoacán, México.

Categoría: Sociedad equitativa y colaborativa

Nombre del proyecto: Ecosistema de Ciudadanía Digital: Democratizando el Conocimiento.

Organismo: Compañía de Gobernanza Electrónica de Salvador de Bahía (COGEL) / Ayuntamiento de Salvador de Bahía.

Ciudad: Salvador de Bahía, Brasil.

En esta categoría se acordó hacer una mención especial al proyecto “Programa de impacto social Comex por un México Bien Hecho (CMBH)”, de Comex por un México Bien Hecho; Ciudad de México, México.

Categoría: Reactivación socioeconómica

Nombre del proyecto: Mercado de Lima – Plataforma digital para emprendedores.

Organismo: Municipalidad de Lima.

Ciudad: Lima, Perú.

Categoría: Ciudad Latam

Nombre del proyecto: Vale do Pinhão – The Innovation Ecosystem of Curitiba.

Organismo: Curitiba City Hall.

Ciudad: Curitiba, Brasil. N