Irse a Movimiento Ciudadano sería lanzarse al vacío: Marko Cortés | Newsweek México

Ante las versiones que anticipan una posible candidatura del senador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Antonio Martín del Campo, por Movimiento Ciudadano en busca de la gubernatura de Aguascalientes, y con ello una posible desbandada de militantes del partido blanquiazul, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que esta decisión sería como “arrojarse al vacío”.

Lo anterior, toda vez que la entidad mantiene una fuerte tradición de gobiernos panistas, lo que dejaría sin oportunidad una posible candidatura por otro partido político.

“Aguascalientes tiene una fuerte tradición panista, azul, y yo no veo que eso pueda ocurrir porque sería un salto al vacío”.

Durante el evento de toma de protesta del presidente municipal electo de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, levantó polémica el uso de una corbata de color naranja por parte del gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, lo que acrecentó los rumores sobre una posible estrategia electoral con Movimiento Ciudadano.

Asimismo, en reiteradas ocasiones, Juan Antonio Martín del Campo ha publicado en sus redes sociales, fotografías con Samuel García, quien fue su compañero en el Senado de la República y hoy es gobernador de Nuevo León, por el partido naranja.

Al respecto, Marko Cortés aseguró que Martín del Campo ha sido siempre un político institucional al PAN, por lo que no lo observa como un candidato por otro partido.

“Realmente no creo que eso ocurra porque Toño Martín me ha expresado su interés en participar dentro del proceso del PAN, su partido, el que ha dirigido y del que ha sido presidente y senador de la República, simplemente yo no lo veo”.

Añadió que se mantiene el diálogo entre el senador y la diputada federal, Teresa Jiménez Esquivel, quien también busca la candidatura del 2022, reiterando que existe piso parejo y condiciones similares para ambos perfiles.

“Estamos generando acuerdos políticos con los aspirantes, habrá piso parejo, no habrá reserva de género en el estado de Aguascalientes, lo que señala que puede participar hombre o mujer en la contienda, buscaremos que haya acuerdos, y de no haberlo se irá a un proceso interno donde la militancia del partido tendrá la última palabra”, subrayó.

Lo anterior, lo manifestó después de la toma de protesta de Leonardo Montañez Castro como presidente municipal de Aguascalientes, a quien reconoció su experiencia política y anticipó que cumplirá sus compromisos para mantener a la capital como una de las ciudades con mayor calidad de vida en el país.

“Leo Montañez es una excelente persona, es gente buena, se va a entregar, va a trabajar y se ha comprometido a entregar en tres años un Aguascalientes mejor del que recibió, con mejores servicios, mejor calidad de vida, mejores vialidades, mejores calles, mejor infraestructura, no es un reto menor pero se le ve el compromiso”, concluyó.