Investigación de homicidio de policía de Cosío no está cerrada: fiscal | Newsweek México

El pasado 5 de octubre sujetos armados asesinaron al policía municipal de Cosío, Jorge Humberto Soledad Cordero, de 31 años de edad, cuando este se acercó a su vehículo para practicar una revisión de rutina en la carretera estatal 164 que conduce hacia la comunidad El Salero.

Tres días después, en la Col. Lázaro Cárdenas del municipio de Fresnillo, Zacatecas, tres presuntos delincuentes fueron abatidos por elementos de seguridad pública cuando se daban a la fuga tras hacer detonaciones con armas de fuego en una vivienda de la zona. Los sujetos armados viajaban a bordo de una camioneta Jeep Cherokee, color gris y con vidrios polarizados, la cual también estaría implicada en el homicidio del policía de Cosío.

Por lo anterior, la Fiscalía General de Zacatecas informó que los presuntos delincuentes abatidos podrían estar involucrados en el crimen del oficial, aunque habría más personas a las que se estaría investigando, señaló el fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega.

“Hace unos días hablé con el fiscal de Zacatecas, él me ofreció el apoyo porque se sospecha que algunos de los responsables pudieron haber sido los que cometieron aquí el hecho y que habrían cometido otros hechos allá, incluso me dijeron de manera extraoficial que habrían perdido la vida estas personas, pero nosotros no tenemos certeza jurídica de que estas personas sean las mismas que hayan privado de la vida al policía”.

Por lo anterior, aún se estaría siguiendo la pista a otras personas implicadas en el caso, por lo que la investigación se mantiene abierta.

Figueroa Ortega indicó que los sicarios abatidos en Fresnillo también podrían estar involucrados en crímenes y delitos cometidos en la frontera entre Zacatecas y Aguascalientes.

“Nosotros cerramos un caso de homicidio cuando tenemos a los responsables identificados, lo que sí es que la Fiscalía de Zacatecas nos está apoyando porque ellos mismos nos han señalado que estas personas que se encontraban en esta zona, prácticamente en los límites de Aguascalientes y Zacatecas, son los mismos responsables de la muerte del policía”.

Avanza investigación de homicidio de septuagenario de Colinas del Río

En otro tema, el fiscal general del estado aseguró que se sigue avanzando en la línea de investigación principal en el caso del crimen de un hombre de 76 años en el Fracc. Colinas del Río, quien habría sido estrangulado al interior de su vivienda.

Sin embargo, no mencionó cual es la principal hipótesis que se sigue para no enturbiar las indagatorias.

“Si menciono la línea como tal, pudiera entorpecer lo que llevamos, pero lo que les puedo decir es que tenemos buena información de la misma familia”.

Al tratarse de una persona dedicada al comercio, se están realizando investigaciones a los movimientos bancarios y telefónicos que la víctima llevó a cabo antes de ser asesinado.

“Es una persona que se dedicaba a diferentes actos de comercio, tenemos una línea que estamos explorando que creemos que, por ahí, afortunadamente la familia de la víctima ha estado muy cooperativa”.

El fiscal general se comprometió a presentar los resultados de las investigaciones en los próximos días.

“Yo necesariamente tendré que dar resultados en los próximos días, de este y de los demás homicidios que han venido ocurriendo”, finalizó.