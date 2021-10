Habrá nuevas jornadas de vacunación para adultos rezagados en Aguascalientes | Newsweek México

Después de que se realice la jornada de vacunación de niñas, niños y adolescentes con comorbilidades, de entre 12 y 17 años de edad, se prevén nuevas aplicaciones de primeras y segundas dosis para adultos rezagados que siguen con su esquema incompleto, así lo dio a conocer la delegada de la Secretaría del Bienestar en Aguascalientes, Nora Ruvalcaba Gámez, quien indicó que esto podría darse en las próximas semanas.

“Terminando esta jornada regresamos con los rezagados, de segundas dosis porque es muy alto el número de personas que faltan, pero también es alto el número de personas que no recibieron ninguna dosis, entonces terminando de vacunar a los menores de edad, regresamos con las dosis de Astra Zeneca y Sinovac”.

Se estima que aún hay alrededor de 150 mil personas en la entidad que faltan de recibir ambas dosis y otras 170 mil que ya no acudieron por la segunda aplicación, por lo cual no tienen la protección garantizada para casos graves de Covid-19, por lo que hizo el llamado para que completen su esquema a la brevedad.

En el caso de las personas cuyo periodo de aplicación entre dosis ya superó los días recomendados o de quienes hayan recibido una vacuna no autorizada para viajar hacia otros países, la funcionaria federal señaló que no está autorizado el reinicio del esquema, por lo que sólo recibirían el refuerzo a quienes les haga falta.

“Lo ideal es que se apliquen la vacuna en el periodo de tiempo que se indica, que puede ser de un mes a tres meses dependiendo el laboratorio, pero sino lo más pronto posible, es decir, que si la persona no pudo acudir a la segunda dosis porque estuvo enferma, porque salió del país o por lo que haya sido, le vamos a recomendar que cuando haya segundas dosis vaya y se la aplique, porque está terminantemente prohibido recomenzar esquemas, por ejemplo los que se pusieron CanSino y requieren salir del país, no podemos volver a vacunarlos”.

Menos de 3 mil menores de edad con comorbilidades están registrados en la plataforma

En otro tema, Nora Ruvalcaba informó que hasta el día de hoy se cuenta con un padrón de menos de 3 mil niñas, niños y adolescentes con comorbilidades que hicieron su registro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx, a pesar de que se cuenta con 5 mil 850 dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech para este grupo poblacional.

Reiteró que sólo se aplicará la vacuna a los menores de edad que estén registrados en la plataforma además de que no será obligatorio la presentación de un certificado médico o constancia del padecimiento que tienen.

“No les vamos a pedir certificado, diagnóstico o una nota del médico, lo único que les pediremos es que se registren en el portal, ellos ya saben la comorbilidad que tienen y sólo basta que la indiquen en la plataforma y que impriman su expediente”.

Las niñas, niños y adolescentes podrán acudir el jueves o el viernes, de las 08:00 a.m. a las 2:00 p.m., al Hospital General de Zona No. 3 del IMSS, el Hospital Hidalgo o el Hospital General del ISSSTE para recibir la vacuna, sin importar si cuentan, o no, con afiliación a dichos sistemas de salud.

Las comorbilidades que están consideradas para la vacunación de este grupo etario son: inmunosupresión, cáncer, trasplantes, VIH, enfermedades pulmonares crónicas y graves, enfermedades del riñón o del sistema digestivo, enfermedad neurológica grave, diabetes y otras enfermedades endócrinas, obesidad mórbida grado III con un índice de masa corporal superior a 30, anomalías genéticas como el Síndrome de Down, el autismo y el embarazo en menores de edad.

Para facilitar la vacunación, los gobiernos federal y estatal solicitaron a los ayuntamientos el apoyo para el traslado en vehículos de los menores de edad con comorbilidades y que no cuenten con recursos para acudir a la jornada de vacunación.

Este jueves también se vacunará a 11 niños que fueron amparados ante un juzgado de distrito para tener acceso al biológico a pesar de que la estrategia no contempla la vacunación federal no considera la inmunización de los menores de edad sin comorbilidades.

“Ya están citados estos menores en la clínica del IMSS y son 11 amparados más, es decir, son menores que no tienen comorbilidades pero que exigen su derecho a ser vacunados, entonces vamos a vacunarlos, somos muy respetuosos del principio de legalidad y si una autoridad nos mandata hacerlo, lo vamos a hacer”, añadió.

Hasta el momento suman 43 niños amparados que han recibido o recibirán la primera dosis contra el Covid-19 en Aguascalientes.