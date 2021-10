Daniel Romo, Una visión joven para el municipio de Calvillo | Newsweek México

Daniel Romo Urrutia fue electo como presidente municipal de Calvillo para el periodo 2021-2024, luego de obtener casi el 50% de respaldo ciudadano en las elecciones del 6 de junio.

Con 34 años es el presidente municipal más joven en la historia del municipio, lo que implica grandes retos, pero también una nueva visión para resolver las necesidades de la población.

Newsweek Aguascalientes tuvo la oportunidad de platicar con él sobre el reto que tiene al frente de uno de los municipios con mayor derrama económica, turismo y crecimiento económico.

¿Quién es el nuevo presidente de Calvillo?

Soy Daniel Romo, tengo 34 años de edad, la gente optó por la propuesta, por el mensaje que les hicimos llegar y conectó de una manera importante.

El 6 de junio éramos 10 propuestas a la alcaldía de Calvillo y la gente nos favoreció con el 44% del voto, es decir casi la mitad de la gente aprobó nuestra opción y votó por nosotros.

Tengo una trayectoria bastante amplia, tengo una edad corta, pero 15 años dedicándome al servicio público, empecé desde muy pequeño en las trincheras juveniles del partido, después tuve la oportunidad de estar laborando en la alcaldía en diferentes espacios, hasta que en el año 2014 Javier Luévano me invita a participar como secretario de Desarrollo Social, después contendimos como candidato a regidor, logramos la regiduría en primera posición; posteriormente el alcalde pide licencia para buscar la reelección y yo me quedo al frente de la presidencia municipal, como presidente interino por tres meses, y en la última administración tuve la oportunidad de estar en la jefatura de gabinete y como secretario particular, además de que también trabajé en el Congreso de la Unión con un diputado federal y en general tengo una experiencia muy amplia en el servicio público.

¿Cuál es tu formación académica?

Estudié Derecho en la Universidad Cuauhtémoc.

¿Cuáles son los retos que enfrenta el nuevo alcalde de Calvillo?

Hay retos muy importantes, yo creo que tenemos que consolidar a Calvillo como el destino en el que se está convirtiendo, Calvillo es un referente a nivel estatal, es un municipio en el cual tenemos una afluencia de cerca del millón de personas al año, de muchas partes del país, incluso de otros países y de otros continentes, entonces la apuesta debe ser esa.

Debemos consolidar los proyectos como el complejo de la Santa Cruz, que se inauguró los pasados días, a mí me tocará la encomienda de desarrollarlo, de darle vida, que la gente que apostó y que invirtió su dinero, sepa que tienen garantías con un servidor par que el complejo se siga desarrollando como un referente turístico, no sólo estatal o regional sino nacional, ¿y por qué no, hasta internacional?

Tenemos que seguir cuidando a la gente que se dedica al sector primario, que se dedica a la agricultura, a la ganadería, todavía tenemos muchas familias que sus ingresos dependen de eso, no tenemos que descuidarlos y que sepan que en mí van a tener un aliado para seguir entregándoles herramientas para la gestión de recursos a nivel estatal y federal.

Una apuesta importante es la salud, tenemos un problema grande de padecimientos de insuficiencia renal en el municipio por causas desconocidas, se han hecho pruebas infinitas al agua, el ISSEA permanentemente está revisando y parece que no detecta ninguna anomalía, entonces debemos de apostarle también a la prevención pero también a las personas que ya están con esta enfermedad para dotarles de las herramientas y poderles ayudar, porque es una enfermedad que no respeta edad ni clase social y que es bastante costosa de solventar.

Otro reto es mostrarle a la gente que nos visita, que Calvillo seguirá siendo un municipio lleno de armonía, de paz, de tranquilidad y seguridad, si Calvillo no fuera un espacio seguro y tranquilo no tendríamos la cantidad de turistas que nos visitan a diario, entonces vamos a tener que seguir construyendo una relación fuerte entre las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para garantizarle a la gente que nos visita y que vive en Calvillo que vamos a seguir viviendo de la manera más tranquila posible.

¿Cuál será la relación directa con los ciudadanos de Calvillo que viven fuera del país?

Hace tres años existía un programa federal que se llamaba “3×1 para Migrantes” donde teníamos una concurrencia de recursos, una parte la ponía el migrante, otra el gobierno estatal y otra el gobierno municipal, e incluso el gobierno federal, sin embargo, a la llegada de este gobierno federal el programa desapareció el recurso, algo que desmotivó mucho a la comunidad migrante en Estados Unidos, pero aun así yo creo que es importante apostarles a ellos y decirles que cuentan con un aliado.

Yo fui migrante también y conozco perfectamente la vida que se lleva allá y cómo sueñas y construyes cosas para poder beneficiar a tu familia y después a tu comunidad.

Hoy, quiero comentarte, que tengo la fortuna de tener dos regidores migrantes dentro de mi Cabildo, por primera vez en la historia, quienes se van a convertir en un puente, un enlace con los paisanos que están en la unión americana con su gobierno municipal.

Hay mucha polarización en el país y lo vivo a diario en las redes sociales, la gente que vive en Estados Unidos desconoce lo que se está haciendo y también hay mucha crítica, hay mucho desconocimiento y sobre todo han pasado muchas cosas extrañas con este nuevo gobierno federal, pero al final del día yo soy el presidente de todos los calvillenses y en mí pueden encontrar un aliado para resolver cualquier situación.

Estamos echando a andar la oficina del migrante, la estamos equipando, estamos creándole una estructura orgánica muy interesante y que la gente sepa que va a estar ahí al servicio de todos los ciudadanos que requieran algún trámite en ese sentido.

El papel de la mujer en tu gabinete…

Yo creo que los tiempos han cambiado, las mujeres tienen la misma capacidad que cualquier hombre para estar al frente de estos espacios donde se toman decisiones importantes, estoy tratando de considerar un gabinete paritario, que 50% sean mujeres y 50% sean hombres, me acompañan mujeres muy talentosas, con mucha experiencia y preparadas, entonces yo creo que no me estoy equivocando con los perfiles que estoy decidiendo para encabezar las áreas y contento de que hayan aceptado participar en mi gobierno.

Como presidente municipal en funciones, ¿que le dices a los calvillenses?

Les digo que vamos a hacer un gobierno como nos comprometimos en la campaña, no hace falta ser un gobierno de puertas abiertas, tenemos que ser un gobierno de oídos abiertos, de escuchar a la gente, de tratar de resolver sus problemas y de ser sinceros, trabajar con mucha honestidad, con mucha transparencia, yo me percaté que muchas personas están decepcionadas con cualquier nivel de gobierno, no hablo de alguno en específico, que solamente por quedar bien o ganar adeptos le dicen que sí a todo y no les resuelven nada, entonces hay que trabajar con honestidad y sinceridad, que van a encontrar en mí a un aliado y a un amigo, y que queremos consolidar a Calvillo como un gran pueblo y un gran municipio. No voy a descansar un minuto en estos tres años para lograr las metas y objetivos que nos hemos planteado para este gobierno municipal.