Comparecieron funcionarios estatales ante el Congreso de Aguascalientes | Newsweek México

Con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno del Estado, este día comparecieron ante las y los congresistas los titulares del Instituto de Educación, de Salud, de Economía y de la Coordinación General de Movilidad con el objeto de ampliar la información acerca del trabajo que han realizado en dichas dependencias estatales este año.

Previo a las comparecencias, el diputado de Morena, Juan Carlos Regaldo Ugarte criticó el hecho de que no fue considerado para realizar cuestionamientos a los servidores públicos.

A su vez, la congresista de Morena, Ana Gómez aclaró que votó en contra del acuerdo porque el grupo mayoritario no les pemitio citar a funcionarios de otras dependencias.

El primero en acudir al pleno legislativo fue el director del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza quien dejó en claro que uno de los principales objetivos de desarrollo para la Agenda 2030 es garantizar una educación Inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos; además destacó que hoy Aguascalientes cuenta con un perfil educativo basado en el bilingüismo, además es el primer estado en contar en plateles de educación básica y media superior pública con Internet de alta velocidad, es uno de las tres entidades del país con menos analfabetismo y es la primera en alcanzar el 100 por ciento de la cobertura en educación física en educación básica pública, desde preescolar hasta secundaria, incluyendo educación especial.

En relación al covid-19, el funcionario estatal expresó que la pandemia generó un reto que puso a prueba al sistema educativo; destacó que la educación a distancia permitió sostener la prestación del servicio, la oportunidad de explorar nuevas formas de comunicación y acompañamiento, “quiero señalar que nuestro sistema educativo, nunca colapsó, se mantuvo de pie, gracias a las y los trabajadores de la educación”, asmi mismo enfatizó que el ciclo escolar 2020-2021 cerró con el 80 de las escuelas abiertas, y se arrancó el siguiente con el 97 por ciento de las escuelas funcionando, “la cifra más representativa a nivel nacional.

Por su parte, el diputado del PAN, Raúl Silva Perezchica cuestionó al servidor público sobre el porcentaje de vacunación contra el covid-19 de trabajadores y trabajadoras y el impacto que ha tenido en la eduación del estado.

El funcionario respondió que se han vacunado el 99 por ciento de los docentes y la vacuna que se aplicó fue la cansino, dejo en claro que en caso de ser necesio se solicitará otra dosis, destacó que gracias a la existencia del semáforo verde empidemiológico y a que el personal educativo se vacunó, generó mayor seguridad a los trabajadores, alumnas y alumnos para poder abrir los planteles.

A su vez, el legislador de Morena, Fernando Marmolejo Montoya preguntó al director del IEA sobre cuáles fueron los medios que se utilizaron para capacitar los docentes con respecto a la nueva modalidad educativa que se tuvo por la pandemia y cuáles fueron las estrategias se implementaron para los alumnos de educción básica en zonas marginadas

El servidor público enfatizó que fueron varias, entre ellas: Aprende en Casa, Club de Tareas impartida a través del Canal 26, además detacó que el 80 por ciento de lo docentes han participaron en talleres o diplomados y en cuanto a los mecanismos utilizados para zonas marginadas se couenta con el Centro Comunitario de Aprendizje.

Así mismo el diputado del PRD, Cuauthémoc Escobedo Tejada preguntó al servidor público sobre cuántos niños que tienen discapadidad están fuera del sistema educativo y qué medidas se implementaron para incorporarlos, además cuestionó el porque Aguascalientes tiene un bajo porcentaje tanto en materiales adaptaros y de infraestrutura para alumnos con discapacidad, el cual es del 20 y50 por ciento, respectivamente.

El director del IEA mencionó que para este sector poblacional se está trabajando a través del Centro de Atención Múltiplea, además de que se cuenta con la Unidd de Servicios de Apoyo en donde maestros que están en primarias y secundarias dan atención diferenciada e incluso enfatizó que también existe una Unidad Hospitalaria para estos fines, sin embargo es un asunto todavía pendiente.

En su derecho de réplica, el legislador en relación al desfalco de millones de pesos que existe en el IEA, dijo que debieron ser utilizados para becas y rampas para gente con discapacidad, además reconoció al magisterio por tener esta calidad en la educación.

Por su parte, la diputada del PRI, Verónica Romo Sánchez pregunto qué beneficio ha tenido el sector educativo por la inversión de 10.8 mdp en tecnologías de información, además de cuántas escuelas se beneficiaron con dicho recurso.

Ulises Reyes mencionó que con dicha inversión se creó el programa “Conectiviad al 100” destacando que hoy el 85 por ciento de los planteles tiene internet, sin embargo acaró que por las condiciones geográficas de la entidad han impedido que llegue a algunas comunidades ya que para las empresas no les sea redituable participar en las licitaciones, sin embargo se comprometió a seguir trabajando en ello.

Por su parte el diputado del PAN, Maximiliano Ramírez Hernández cuestionó sobre las capacitaciones, prestaciones de los docentes y de los programas implementados para dar continuidad de niños, jovenes y adultos para prevenir y combatir el rezago edugativo en el estado.

El servidor público destacó que los docentes se han capacitado en estrategias de contenidos, currícula, metodología, classroom, entre otros, además menciono que en materia de prestaciones hoy tienen un incentivo de 35 por ciento más de su sueldo derivado de una evaluación.

Por su parte, la diputada de Morena, Leslie Mayela Figueroa Treviño cuestionó sobre las estrategias implemetadas para combatir el rezago educativo generado por la pandemia, ya que de acuerdo a instancias internacionales se estima que se tendrá un rezago de conocimientos de niñas, niños y jóvenes, mismo que los podrá en desventaja en el mercado alboral.

El servidor público respondió que una de las medidas fue abrir las escuelas de manera segura y responsable ya que con ésta se buscaba además de reforzar el desarrollo educativo se combate diversos problemas sociales como el suicidio, acoso cyber sexual, entre otros, además reconoció que por la pandemia 29 mil alumnos nunca se conectaron.

Por su parte, la diputada del PRD, Sanjuana Martínez Meléndez ronoció que por la pandemia se tuvo un cierre masivo de escuelas, lo que generó la implementcion de clases a distancia, misma que provocó que 7 de cada 10 alumnos de México redujeran su nivel en casi un año de atraso, por lo que preguntó sobre cuál es el índice de retraso académico, si se tiene una evaluación sobre este tema y cuáles son los resultados.

El funcionario estaal reconoció la existencia de un rezago, por lo que se determinó abrir las escuelas, además de que se implementaron divesas estrategias como programas de pensamiento lógico-,matemático, de lectura, además de que se reforzarn las becas Tutor, Compensatorias, de Excelencia, Promajoven, entre otros para beneficio de los estudiantes.

De igual manera la congresista del Partido Verde, Genny López Valenzuela cuestionó al funcionario estatal acerca de cómo se esta ayudando al alumnado y a docentes con los problemas de depresión y ansiedad que tienen derivado de la pandemia del coronavirus, así mismo preguntó cómo se ha abordado el tema de la educación ambiental entre los estudiantes.

Por su parte, el servidor público respondió que la educación ambiental está presente en la agenda educativa y prueba de ello es que se arrancó el ciclo escolar plantando un árbol de 17 mil, además de que en el aniversario 100 años de la SEP se inauguró un Jardín Botánico Didáctivo y y un Huerto Escolar, entre otras acciones. Así mismo informó que se han implementado jornadas de salud para el sector educativo.

Por su parte, la diputada del PAN, Nancy Gutiérrez Ruvalcaba cuestionó acerca de los beneficios de la Educación Dual y los beneficios del Proage.

El funcionario esatal reconoció que el modelo de “Educación Dual” es el futuro de la educación ya que gracias a este esquema se tiene un 99 por ciento de colocación de alumnos y las empress se evitan gastos de movilidad y de capacitación. En relación al Proage señaló que se entregará en noviembre 61 millones de pesos a los planteles educativos de educción básica.

Por su parte, el diputado de Morena, Juan Luis Jasso Hernández cuestionó sobre qué acciones se realizan para combatir la deserción escolar y si existen estadísticas de cuántos han dejado sus estudios antes y desues de la contigencia

A su vez, el funcionario público comentó que se han invertido 12 mdp en la entrega de dispositivos electrónicos, además reconoció que por las condiciones actuales de la contigencia no se registró reprobación alguna de alumnos y que el sistema de Tele-Bachillerato tiene mucha carencia y les falta justicia, sin embargo reconoció que hoy reciben muchas prestaciones los maestros.

Por último, la diputada del PAN, María de Jesús Díaz Marmolejo cuestionó sobre los logros que se tienen por la inversión de 203 mmd del programa de fortalecimeinto de educación básica y sus resultados.

Ulises Reyes Esparza, director del IEA, destacó que se ha implementado una estrategia integral en donde participan el sector educativo, salud, seguridad pública y protección civil con el objeto de tener planteles seguros en todos los sentidos, ya que señaló que durante la pandemia fueron vandalizados el 30 por ciento de los planteles educativos.

SALUD

En la segunda comparecencia de este jueves, fue turno para el titular de la Secretaría Estatal de Salud y Director general el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez, a quien legisladoras y legisladores de las siete fuerzas políticas representadas en las LXV Legislatura, le emitieron cuestionamientos que giraron en torno a las problemáticas y necesidades del sistema hospitalario derivadas de la pandemia, abasto de medicamentos, afecciones de la salud mental, el déficit de personal médico que prevalece en la entidad, entre otras asignaturas.

De esta manera, el funcionario estatal presentó ante el Pleno legislativo, un resúmen de las acciones que estuvieron a su cargo en esta materia, en la que informó que durante la pandemia se invirtieron más de 239 millones de pesos para compra de medicamentos, material de curación y equipamiento de protección a personal médico, así como la instalación de unidades especiales de atención a pacientes con síntomas respiratorios en la ciudad capital y en el hospital de Rincón de Romos, además, habiitándose 31 módulos de atención del ISSEA en los once municipios.

Aseguró que para este 2021 se “orientaron 17 mil millones de pesos para reforzamiento de la infraestructura hospitalaria y de atención, lo que representa que cada día, se invierten más de 3 millones de pesos en beneficio de las familias de Aguascalientes”.

De acuerdo con la metodología aprobada por el Pleno, el diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Jaime González de León, en su oportunidad reconoció que esta pandemia afectó al sistema de salud, educativo y financiero, por lo que pidió al funcionario informara sobre los recursos que destinó la dependencia para enfrentar esta crisis sanitaria.

Piza Jiménez, respondió que el año pasado, el Congreso del Estado aprobó una reasignación presupuestaria de 274 millones de pesos, en gran parte para compra de equipo médido, de bienes inmuebles en hospitales, y Mart15 millones para material de curación y de laboratorio, además de 64 millones para adquisición de medicamntos.

Por su parte, la diputada Karola Macías Martínez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto de MORENA-PT, preguntó cuáles son las acciones que implementan para ateneder el déficiti de medicamentos retrovirales para el tratamiento de VIH y para atender afecciones mentales y padecimientos crónicos.

En respuesta, el Secretario Estatal de Salud sostuvo que en la cobertura de medicamentos para VIH “no se tiene ningún desabasto” y se establece un protocolo puntual de atención para este tipo de pacientes, sin que se haya registrado algún inconveniente. Precisó además, que el personal de esta área de atención si fue sustituido para mejorar los procedimientos de atención y seguimiento de casos.

A su vez, la diputada del PRD Juanis Martínez Meléndez, en su participación, refirió que de acuerdo con el V informe de Gobierno, la tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres mayores de 25 años, bajó, pues según cifras oficiales, en el año de 2017 se registró un 25.96 % y en al año 2020, disminuyó a 17.38 %, esto por cada 100 mil habitantes; por lo que preguntó cuáles son los protocolos de atención y prevención para pacientes de esta enfermedad, en medio de esta pandemia.

El funcionario estatal aseguró que Aguascalientes está por debajo de la media en este padecimiento oncológico, tras subrayar que ningún caso se ha dejado de atender durante la crisis sanitaria, y aseguró que se implementan las revisiones y suministro de terapias y medicamentos con normalidad.

Por su parte, la diputada del PRI, Verónica Romo Sánchez, de manera específica preguntó al Secretario de Salud, sobre las estrategias que implementan para no descuidar la atención de enfermedades crónico degenrativas como la diabetes, obesidad y enfermedades renales.

Piza Jiménez, afirmó que el manejo en el tratamiento de estas afecciones crónico degenerativas es “muy bueno, pues la entidad de estar ubicada a nivel nacional en el lugar 23 al lugar, ahora está en la posición 4, debido al eficiente y oportuno tratamiento y seguimiento que se le brinda a pacientes con obesidad y diabetes, con la atención domiciliaria”.

En su oportunidad, la diputada del GPPAN, Alma Hilda Medina Macías, expresó su preocupación porque Aguascalientes se ubica en el segundo lugar nacional en casos de suicidios, “pues las afecciones mentales afectan al 85 % de la población”, por lo que preguntó qué acciones implementa el ISSEA para atender esta problemática social.

Piza Jiménez indicó que la dependencia atendió mediante la línea telefónica 911 a 10 mil 600 pecientes, y de 2018 a la fecha, se incrementó la atención en un 300% a este tipo de paciente”; tras revelar que hay un proyecto para la creación de un Hospital de Paido Psiquiatría, el cual sería el primero en el país, lo que permitiría una intervención preventiva eficiente en casos de depresión y adicciones en el sector social infantil y adolescente.

En seguida, fue turno para el diputado Arturo Piña Alvarado, quien dio a conocer que en Aguascalientes hay 170 mil personas con padecimientos renales, por lo que preguntó cuál es el total de solicitudes para la realización de trasplantes y cuáles estrategias de disfusión y concientización se emprende para promover la donación de órganos.

Piza Jiménez, en respuesta, dijo que hay un programa especial para atender y prevenir este padecimiento; dijo que a la fecha “se han realizado 34 trasplamtes renales, con base en la norma de salud y al ismo tiempo se está gestionando el mecanismo para que esta cirugía “se dé con el menor costo posible en beneficio de usuarios”.

Por su parte, el diputado del GPPRD, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, expresó un extrañamiento porque en el V Informe de Gobierno encontró que sólo se destinaron “200 mil pesos para labores de satinización en espacios públicos en los once Ayuntamientos, lo cual significaría que cada municipio recibió menos de 10 mil pesos para llevar a cabo esa actividad”, por lo que cuestionó si hubo una partida especial para municipios para la atención de pacientes Covid19.

En este sentido, Piza Jiménez precisó que el recurso de Gobierno del Estado no fue etiquetado para municipios o la entidad en específico, al poner como ejemplo, que las Pruebas PCR para detectar el Covid19, fueron gratuitas y aplicadas para los habitantes de toda la entidad, “pues el Estado no recibió un peso extra de la Federación para enfrentar la pandemia”.

Por otro lado, la diputada del PVEM Genny López Valenzuela, pregunto cuál fue la razón por la que la autoridad estatal no siguió la recomendación de la OMS de aplicar de manera masiva la aplicación de pruebas de detcción y además fomentar el uso de mascarillas.

En respuesta, el director del ISSEA, señaló que en una primera etapa “dependíamos de los que dictaba la Federación en cuanto a la garantía de las pruebas, pero en una segunda etapa, nos dimos a la tarea de aplicar miles de pruebas, pues a la fecha llevamos 110 mil ejercidas en toda la entidad” y en cuanto al uso de cubre bocas, reconoció que hubo polémia por su utilización, lo que generó confusión en su uso.

Acto seguido, fue turno para el diputado Raúl Silva Perezchica, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, quien al hacer uso de la voz, preguntó cuántos alumnos y personal escolar dio positivo al virus Sars Covid 2, cuántas personas falllecieron y cuántas dosis del biológico se han suministrado al personal docente y alumnado.

En respuesta, el galeno Miguel Ángel Piza, reveló que hay 384 casos sospechosos de Covid19, 124 fueron positivos, de los cuales se registró una defunción de un alumno, la cual “se desconoce si se contagió en la escuela o fuera de ella”. En cuanto a las dosis del biológio, Aguascalientes recibió alrededor 1 millón 484 mil dosis de la vacuna; añadió que ya iniciaron la vacunación para menores de edad enre los 12 y 17 años con riesgo de salud, con la aplicación de más de 5 mil dosis que envió la Federación.

Al hacer uso de la voz, la diputada del Gruo Parlamentario Mixto de MORENA-PT, Leslie Mayela Figueroa Treviño, preguntó de manera concreta cuál fue el destino de “los 10.25 millones de pesos recaudados por las multas aplicadas por la Guardia Sanitaria”, además de que pidió clarificara en dónde se aplicaron los recursos que recibieron por donación de la iniciativa privada.

Piza Jiménez, precisó que este recurso fue aplicado para la compra de equipo médico, insumos hospitalrios, tras asegurar que los recursos en especie que recibieron por donación, fueron destinados para el apoyo de personal médico de primera línea de atención a pacientes Covid19; en cuanto a los bonos económicos, señaló que “se dispersaron 303 apoyos económicos de 4 mil pesos”.

Con esta participación, cocluyó la segunda comparecencia de este jueves.

MOVILIDAD

Continuando con la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, el siguiente funcionario estatal en comparecer ante el pleno de la LXV Legislatura fue el titular de la Coordinación General de Movilidad del Estado de Aguascalientes, Ricardo Serrano Rangel, quien destacó que la política integral de movilidad está basada en 6 componentes: Fortalecimiento de un ente rector y coordinador de todos los temas de movilidad, Proyecto del Libramiento Carretero Poniente, el Corredor Tres Centurias, el Segundo Anillo de Flujo Continuo, las Ciclovías y el SITMA.

En materia de transporte público mencionó sus objetivos, mejorar los horarios, las condiciones laborales del conductor y por ende el bienestar de su familia para así generar un modelo sustentable de transporte para toda la ciudadanía que en conjunto cumplen con una función complementaria que permite tener un mejor medio ambiente, fomentar la convivencia social, permitir el desarrollo económico y social. En relación a las concesiones de taxis, señaló que se han entregado 117 a verdaderos taxistas y que actualmente existe una convocatoria para otorgar otras 125.

El funcionario estatal reconoció que aunque falta mucho por hacer se está realizando la tarea para entregar a la sociedad resultados y beneficios en materia de movilidad con el objeto de dejar a las siguientes administraciones, soluciones y no problemas y sobre todo para sentar las bases de una movilidad sustentable en beneficio de todos.

Por su parte la diputada del PAN, Mayra Guadalupe Torres Mercado preguntó cuáles son los proyectos y acciones que se están haciendo a través de Fondo Estatal en esta materia y cuántas unidades que no han cumlplido con los estándares de calidad han sido sacados de circulación.

El funcionario estatal respondió que la readecuación presupuestal se tuvo que hacer por motivo de pandemia, además mencionó que del fondo en cuestión se han aplicado 65 mdp en dos rubros, apoyos quincenales y compra de combustible y que se está trabajando para tener un sistema integral de transporte que esté bajo un solo administrador, además expresó que se han sacado de circulación camiones de los años 2010 y 2011.

Así mismo, el legislador de Morena, Juan Luis Jasso Hernández cuestionó sobre el avance que se tiene sobre el libramiento poniente 45 sur que conecta con la carretera 70 oriente, mismo que busca dismiuir la congestión vehicular, reducir la contaminación de la zona conurbada de la ciudad, entre otros factores, además preguntó sobre los proyectos para el uso de la bicicleta.

El servidor público mencionó que el libramiento poniente tiene un avance del 60 por ciento y estará listo para inicios del 2022; en relación a la implementación de ciclo vías detalló que para este fin se creó el programa Plan Bici, el cual consiste en implementarlas de acuedo a las necesidades de los municipios.

Por su parte, la diputada del PRD, Sanjuana Martínez Meléndez preguntó sobre cuantas unidades del transporte público están adaptadas para el ascenso y decenso de personas con movilidad delimitada y si se cumple con el mínimo establecido en la ley de que debe haber 10 por ciento de los lugares en las unidades de transporte público para uso exclusivo de este sector y si las condiciones de los operadores de estas unidades son las adecuadas.

Ricardo Serrano mencionó que las condiciones de los operadores no son las óptimas sin embargo se está trabajndo en ello, mencionó que actualmente cuetan con baños, comedores, regaderas, entre otros; en el tema de la inclusión dijo que se requiere 55 carros de cama baja, mismos que aseguró estarán este mismo año.

Por su parte la diputada de Movimiento Ciudadano, Nancy Xóchitl Macías Pacheco preguntó sobre el ahorro que se tuvo por el bajo uso de la tarjeta preferencial para el transporte público por parte de los grupos vulnerables por motivo de la pandemia.

El funcionario público mencionó que actualmente existen 21 mil tarjetas preferenciales, sin embargo se estima llegar a las 26 mil para poder apoyar más a los sectores que las ocupan, detalló que hoy 18 mil tarjetas que son para estudiantes y el resto es para para adultos mayores y gente con discapacidad.

En su oportunidad, el diputado del PAN, Lus Enrique García López cuestionó sobre cuantas concesiones de taxis se han entregado, cuántas se revocaron y cuántas se estiman entregar, además preguntó si existe un diagnóstico en esta materia para saber cuántas unidades requiere la entidad.

El titular de Movilidad respondió que hasta el momento se han recuperado 80 concesiones y que se tienen estimado entregar 125 más, así mismo detalló que para entregar una concesión se piden tres requisitos: el jurídico, técnico y financiero, además de que las personas tienen que tener 20 años de servicio.

Así mismo, el diputado de Morena, Arturo Piña Alvarado preguntó si se tiene contemplado cambiar la terminal de combis-norte ya que de hacerlo, sin duda afectará a los usuarios, operadores y comercios cercanos.

El funcionario estatal resondió que actualmente se han invertido 453 mdp en las tres terminales y se estima erogar 176 mdp en la terminal sur oriente y norte; en cuanto a la central de las combis, dijo que ésta se encuentra en la segunda etapa del proyecto de movilidad, por lo que actualmente no se tiene intención de reubicarla.

Por su parte, el diputado del PRD, Emanuelle Sánchez Nájera preguntó sobre el nuevo proyecto de movilidad y cuándo se terminará la ciclo vía inter estatal, ya que fueron parte de las promesas de campaña del gobernador.

El funcionario estatal respondió la ciclo vía interestatal dependerá de los recursos que se tengan disponibles, en torno a la situación de los operadores de camiones urbanos mencionó que es una preocupación de gobierno del estado en la cual se está trabajando con los concesionarios.

De igual manera, la diputada de Movimiento Ciudadano, Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas cuestionó sobre las reasignaciones presupuestales que se han autorizado para el tema de movilidad y cuánto se ha ejercido para el equipamiento del C-5.

El funcionario estatal contestó que se han invertido 574 mdp para el tema de infraestructura vial y no vial y para la compra del terreno, sin embargo aclaró que aún falta ejercer recursos para poder terminar las dos terminales, colocar la señalética de carrril prefrencial, entre otros más, empero aseguró que con menos dinero se han logrado las mismas metas.e

Por su parte, el diputado del PAN, Juan José Herndández Aranda al hacer uso de la voz lo cuestionó acerca cuándo se podrá realizar el pago electrónico en el transporte público y cuándo se iniciaran los trabajos de instalación de maquinas de recarga en los kioscos.

El funcionario estatal repondió que para este proyecto se tiene contemplado implementar 600 puntos de recarga en la zona oriente de la ciudad y que se colocaran 300 más en diversos sitios. Además anunció que las unidades contarán con internet para el beneficio de los usuarios.

Por su parte, la diputada de Morena, Ana Laura Gómez Calzada preguntó el por qué del proyecto de movilidad que les explicó no hay equidad e igualdad, ya que de los anunciado, solamente dos puntos fueron para la zona oriente de la ciudad capital, por lo que cuestionó cuál fue la razón que tomaron en cuanta para que la invesión fuera tan desequilibrada.

El servidor público estatal respondió que el gobierno estatal trabaja para todos y mencionó que la gran mayoría de las rutas de camiones urbanos van al oriente, además además de que la ciclo via que existe en dicho punto la población puede cruzar toda la zona metropolitan de manera segura.

Por último, la diputada del PAN Jesabel Sánchez Montes preguntó sobre los proyectos que se han implementado en el corredor cultural de Tres Centurias y cómo se ha garantizado la seguridad de los visitantes.

El servidor público respondió que en el corredor cultural se han invertido 800 mdp, el cual se divide en 6 componentes, entre ellos, un bosque urbano, hiper iluminación en Avenida Gómez Morín, postes antivandálicos, además de que se quitó la reja en el parque Tres Centurias y se crearon 1.5 km de ciclovía interna, entre otras.

DESARROLLO ECONÓMICO

En lo que fue la última comparecencia, diputadas y diputados cuestionaron al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Aguascalientes, Manuel Alejandro González Martínez, respecto a los índices de empleo, inversión extranjera en la entidad, apoyo a Mypimes, mecanisos de transición de la industria de manufactura a la de mentefactura, créditos y becas para emprendedores, entre otros tópicos.

Durante su primera intervención, González Martínez, expuso que en estos 5 años de gobierno, se logró la gestión de “4 mil 200 millones de dólares en invesión extranjera, con la ampliación de más de 10 empresas foráneas que brindan oportunidades de empleo calificado a los habitantes de la entidad; a la par, dijo, se “otorgaron 2 mil 550 becas a estudiantes de educación superior en carreras de ciencia y tecnología, además de apoyar más de 50 proyectos de emprendedores de innovación tecnológica.

Añadió que se destinaron “120 millones de pesos para rehabilitar los parques industriales de la entidad, al referir que Aguascalientes se posiciona entre los primeros lugares con menor tasa de informalidad laboral en todo el país. Mencionó que la SEDEC destinó casi 6 mil créditos para fortalecer a las empresas que son productivas y generan empleos.

En seguida, Alma Hilda Medina, integrante del GPPAN, al hacer uso de la voz, preguntó cuáles fueron la acciones para distribuir los recursos para atender los impactos de la pandemia, principalmente a las dueñas y dueños de micros, pequeñoes y medianos negocios.

El funcionario estatal dijo que durante el año 2020 se perdieron más de “6 mil empleos formales en Aguascaluentes”, por lo que se emprendió a mediados de junio del año 2020, un plan de reactivación económica con la aplicación de “5 mil 800 millones de pesos, en el que se contempló el apoyo económico a pequeños negocios para que solventaran sus gastos básicos, como pago de renta, servicio de luz y agua, y de esta manera evitar el cierre de esas fuentes de empleo”.

Por su parte, la legisladora de MORENA, Ana Laura Gómez Calzada, en su participación criticó “el poco valor agregado que ofrecen los empleos de empresas de manufactura en Aguascalientes, con salarios bajos, y esto, considero, porque las políticas económicas emanadas del Gobierno del Estado no son las adecuadas”; ante este escenario, cuestionó por qué se dejan de lado los apoyos a proyectos de ciencia y tecnología.

Al respecto, el titular de la SEDEC aseveró que el Gobierno del Estado invirtió 75 millones de pesos, a través de los Fondos de Innovación Tecnológica, Becas a Talentos, a proyectos de innovación y emprendurismo, por lo que “apostamos a las inversiones de empresas electrónicas, no sólo de la industria automotriz”.

En su oportunidad, el diputado Juan Carlos Regalado Ugarte, preguntó cuáles fueron los criterios para asignar los recursos para apoyo a negocios que sufrieron estragos por la pandemia. Antes de emitir su pregunta, lamentó ser víctima de censura por parte del Pleno, al negarle en un principio, su participación en estas comparecencias por no pertenecer a algún Grupo Parlamentario.

En respuesta, el funcionario estatal dijo que se creó un fondo de 70 millones de pesos, a través del cual se otorgaron 14 mil 223 apoyos de 4 mil pesos, destinados de manera directa a trabajadores de negocios como restaurantes, hoteles, estéticas, carnicerías, entre otras. Explicó que el censo de afectadas y afectados, lo hicieron a través de las diversas dependencias estatales.

A su vez, la diputada del PRI, Verónica Romo Sánchez pidió al titular de la SEDEC ampliara información al detalle de los créditos y apoyos que se otorgan a través del SIFIA.

En respuesta, González Martínez, reveló que mediante este fideicomiso, se otorgaron créditos a más de mil 80 empresas aguascalentenses, que corresponden a mil 49 millones de pesos.

En este año, dijo, se entregaron 199 millones de pesos para el fortalecimiento de empresas que generan empleos, préstamos que se entregan “con las tasas más bajas que cualquier institución bancaria pudiera ofrecer”.

Acto seguido, la diputada del PAN, Jetsi Sánchez Montes, durante su participación pidió al funcionario ampliara la información respecto al beneficio que habrá por invertir a los proyectos de Tres Centurias, Bosque Urbano y la rehabilitación del Centro Deportivo y Recreativo Ferrocarrilero, por mencionar algunos.

Al respecto, el Secretario de Desarrollo Económico sostuvo que se han invertido alrededor de 88 millones de pesos para rehabilitar el Centro Recreativo Ferrocarrilero, con la instalación de sanitarios y más espacios para la recreación, tras destacar el evento de La Ruta del Vino, “actividad que se hace al aire libre y que genera una importante derrama económica”.

En su oportunidad, la diputada de MORENA, Karola Macías Martínez, aprovechó el uso de la voz para preguntar qué incentivos otorga el Gobierno del Estado para fomentar la inversión extranjera y cuál es el mecanismo de transición que implementa el Ejecutivo para lograr la transición de la industria de manufactura a la mente factura.

En respuesta, Manuel Alejandro González, refirió que tienen registro de 98 proyectos de inversión, de los cuales 63 son nuevos y que no corresponden sólo a la industria automotriz.

Por su parte, el diputado del GPPRD, Emmanuelle Sánchez Nájera, preguntó cuáles son las estrategias que implementa el gobierno del estado para amortiguar el impacto negativo de la pandemia en la producción automotriz, derivado de la pandemia y ahora con la iniciativa del gobierno federal que pretende regularizar los autos denomidados “chocolates”.

En respuesta, el titular de la SEDEC, dijo que la transcisión de esta industria es todo un reto, al reconocer que esta transición de manera inevitable se dará, al igual con la de los autos eléctricos, en sustitución por los vehículos de combustible.

A su vez, la diputada de Movimiento Ciudadano Nancy Macías Pacheco, aprovechó el uso de la voz para preguntar cuáles medidas han implementado para la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral y los apoyos a las personas de adultos mayores, principalmente, desde que inició la pandemia.

El funcionario estatal indicó que en las distintas Ferias del Empleo que “organizamos, hemos atentido a más de 164 mil personas en situación de vulnerabilidad o que presentan alguna discapacidad”.

Por su parte, el legislador del GPPAN Juan Pablo Gómez Diosdado, con respecto a las visitas del gobernador que realizó en diversos países, preguntó cuáles son los beneficios de estas giras. Al mismo tiempo, preguntó cuáles son, en términos generales, los esfuerzos para fomentar la atracción de inversión a la entidad.

El Secretario estatal de Desarrollo Económico dijo que en estas visitas se pretenden lograr dos objetivos, y uno de ellos es entablar “una cercanía con corporativos de empresas de Francia y Alemania que ya están ubicadas en Aguascalientes y sondear sus planes a mediano plazo para la entidad; y a la par, emprendimos la búsqueda de empresas dedicadas al desarrollo de nuevas tecnologías para gestionar su instalación en la entidad, empero, dijo que los resultados de estas visitas al extranjero, se darán a conocer el próximo lunes, mediante una rueda de prensa”.

A su vez, fue turno para el diputado del Grupo Parlamentario Mixto de MORENA-PT, Fernando Marmolejo Montoya, cuestionó cuáles son las estrategias de desarrollo económico para los municipios.

El Secretario de Desarrollo Económico dijo que están incentivando, mediante el apoyo con créditos, a las actividades agropecuarias y de emprendurismo, principalmente.

Por su parte, la diputada del PAN, Mayra Torres Mercado, preguntó en qué situación se encuentra el estado, respecto a las empresas que operan en la informalidad.

Al respecto, Manuel Alejandro González sostuvo que en Aguascalientes la tasa de formalidad es del 79 %, “la más alta, incluso de la región en la que se encuentran Querétaro, Guanjuato, Jalisco y Zacatecas”.

Con la participación del titular de la SEDEC, se concluyó con el calendario de comparecencias por motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno.

En seguida, se procedió con el desahogo del apartado de asuntos generales, en el que participó el diputado Juan Carlos Regalado Ugarte, quien al hacer uso de la voz, criticó el hecho de que el Pleno del Congreso del Estado lo haya discriminado, al no permitirle cuestionar al titular de la Coordinación General de la Movilidad. Lamentó que en el marco de la conmemoración, hoy, del Día Internacional de la Concientización sobre el Acoso Escolar hacia las poblaciones LGBT y +, a lo que calificó que “esto es un claro mensaje de discriminación y odio hacia este sector poblacional al negar el uso de la voz a su servidor”.

Señaló que “es aún más vergonzoso que el Grupo Parlamentario de MORENA de la LXV Legislatura no haya mencionado en sus intervenciones durante las comparecencias de servidores públicos a esta población, cuando así lo marca la agenda legislativa”, por lo que señaló “les queda grande nuestro lema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y aunque les pese tan diputado soy como lo son todas y todos ustedes”.

Por alusiones personales, la congresista de MORENA, Ana Gómez Calzada dejó en claro a su antecesor en el uso de la palabra, que “es él quien se está excluyendo, ya que en continuas ocasiones se le ha invitado a formar parte de este grupo legislativo, negándose a la invitación”.

Tras esta participación, el presidente de la mesa directiva, diputado Raúl Silva Perezchica, procedió a la clausura de esta sesión ordinaria, al tiempo que citó al Pleno para la siguiente asamblea, el próximo jueves 28 de octubre, a partir de las 10:00 horas, en el Recinto Oficial Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes.