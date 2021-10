Centros nocturnos de Puebla operan en la clandestinidad con “permiso” de las autoridades municipales y estatales | Newsweek México

Puebla, Pue. La Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna de Puebla, dijeron tener fe y esperanza para que sean incluidos en el Decreto Estatal que anunciará este miércoles el ejecutivo estatal, Luis Miguel Barbosa, denunciaron que existen varios negocios que han hecho caso omiso y que operar en la clandestinidad en apoyo de autoridades municipales y estatales.

El presidente Javier Milian acusó que se están manejando diversos intereses donde participan autoridades municipales y estatales y permiten la apertura de unos cuantos negocios de este rubro, por lo que sentenció que proliferarían este tipo de acciones que a la larga será casi imposible controlar.

Señaló que el acercamiento que se ha tenido con el Gobierno del Estado, para pedir autorización para lograr su reapertura, sin embargo, no se los han permitido y enfatizaron que ante la negativa han fomentado que existen negocios clandestinos.

“Esto es algo que no debe ser, pues existen lugares que desde que apareció el decreto operaron en la clandestinidad bajo el conocimiento de la autoridad municipal y estatal”, acotó.

Detalló que le han informado a la autoridad que quienes trabajan en la clandestinidad, por lo regular no cuentan con experiencia para operar ya que no cuentan con un protocolo de seguridad, sanidad y no están regidos por la autoridad, además de que albergan en este tipo de negocios hasta más de mil personas en una noche, por lo que la única forma de acabar con dicha situación no es con un decreto donde se prohíba la apertura de los lugares organizando operativos y aperturando los negocios que trabajan con todos los permisos que pide la autoridad.

Dijeron ser respetuosos de todas las reglas que ha implementado la autoridad ante la pandemia por Covid-19, sin embargo, a un año con 10 meses de estar cerrados ya es insostenible la situación.

Finalmente, criticó que Puebla siga siendo de la entidad que mantiene cerrados este tipo de rubros, pues ya en otros estados están abiertos desde hace algunos meses.

Con información de Diario Puntual