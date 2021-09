Trabajadores de salud denuncian maltrato laboral en el Hospital Covid de Cholula | Newsweek México

Puebla, Pue. Trabajadores de salud del Hospital General de Cholula que está reconvertido a Covid, desde hace más de un año, denuncian a la directora Elizabeth Guadalupe Laug García y la subdirectora María Eugenia Maldonado Toledo de no ser empáticas con el personal ya que existe maltrato laboral, debido a que los hacen pasar más de 8 horas en el área Covid y obligar a médicos a permanecer más tiempo de su horario laboral, por lo que piden la intervención del secretario José Antonio Martínez García, para darle una solución de manera inmediata.

Mediante una denuncia que hicieron llegar a la redacción de Lo de Hoy, personal médico, enfermeras y servicios generales, pidieron el anonimato debido a que temen por las represalias, señalaron que durante el tiempo que ha durado la pandemia por Covid-19, se han apostado ante todo tipo de deficiencias que existen, sin embargo lo único que han recibido son malos tratos de parte de la directora y subdirectora debido a que dan prioridad a la atención a recomendados y en caso de que algo no les parezca empiezan a insultarlos frente a pacientes y familiares de éstos.

“Son muy prepotentes, nos gritan enfrente de cualquiera para llamarnos la atención, a veces ni sabemos la causa de porque gritan, no escuchan a los trabajadores y siempre dicen que puedes acudir a ellas, cuando las buscas no te atienden”, acotó uno de los denunciantes.

Te puede interesar: Puebla sin material de curación, medicinas y fármacos de alta especialidad

Denunciaron que en una supuesta mejora del hospital ha habido mucha rotación de personal de área y horario hasta 3 veces en 1 semana, tal situación no funciona su lógica, además de que en este momento dicho nosocomio se encuentra en una capacidad del 98% y en lugar de fortalecer los grupos de trabajo con que llevan más de 1 año han reducido al personal, lo que hace que se aumente el número de pacientes para los médicos y enfermeras.

Dijeron que faltan medicamentos muy básicos como antibióticos e incluso glucómetros para tomar la glucosa de los pacientes que es indispensable además de que no hay especialistas suficientes pues solo existen 4 neumólogos para todo el hospital.

“Nos están haciendo entrar diariamente al área Covid obligándonos a estar 8 horas adentro cuando las normas internacionales sólo dicen que 4 horas, tanto a médicos como a enfermería, algunos médicos están hasta más tiempo de su horario laboral por todos los cambios que han realizado y porque no funciona ese sistema de trabajo, para no dejar cosas pendientes estamos hasta 10 horas con los pacientes”, mencionó otro de los denunciantes.

Acusaron que están más preocupadas por los pacientes que llegan recomendados, ya que los obligan a estar al pendiente de ellos sin importar a los otros pacientes, donde además se le da medicamento exclusivo y gestionan equipo exclusivo de manera inmediata, donde además se les ingresa a terapia intensiva, donde se no toma en cuenta qué hay otros pacientes que pueden ocupar ese lugar.

Lee también: No llegaron suficientes vacunas Sputnik V para todos los Centennials de la capital poblana

Mencionaron que les han pedido apoyo con más personal pues no se dan abasto tanto la directora y subdirectora han argumentado que no pueden pedir más personal a oficina central porque con el personal que se cuenta es suficiente, sin embargo, los médicos y enfermeras se encuentran cansados ya que solo les dan una semana de descanso, donde inclusive se encuentran trabajando las embarazadas

“Ellas nunca han entrado a área Covid al menos para saber cómo se trabaja y para saber que se siente tener 8 horas trabajar sin parar, con todo el equipo, sin poder salirte a tomar agua o a orinar, no saben cómo están distribuidas las camas, qué necesidades tienen los diferentes pisos, solo se llevan por habladurías y chismes de algunos trabajadores porque no conocen el hospital de forma operativa”, dijeron.

Enfatizaron que no pueden seguir trabajado de esa manera pues trabajar sin parar y con amenazas no es sano para nadie, pues todo el tiempo lanzan amenazas diciendo que tienen todo el poder para cambiarlos a un hospital rural si ellas así lo ven necesario por no seguir las indicaciones.

“Trabajamos con miedo y cansados, nos estamos enfocando más en los problemas que todo conlleva en lugar de estar al pendiente de los pacientes”, finalizaron.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual