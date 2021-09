“Podría dejar ahora la presidencia”, AMLO en Tercer Informe | Newsweek México

“LA TRANSFORMACIÓN está en marcha”, fue la frase con la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador inicio su tercer informe de gobierno este miércoles 1 de septiembre, el cual tuvo poco más de una hora de duración.

López Obrador destacó la importancia de seguir poniendo en evidencia “la gran farsa del gobierno neoliberal”, además, dijo: “Hemos estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno”.

A su vez, fue enfático al decir que: “Como lo escribí en la introducción de mi nuevo libro A la mitad del Camino: ‘Es tan importante lo logrado hasta ahora, que podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia’, que es lo que estimó más importante en mi vida”.

También dijo que es “mucho lo realizado y sería muy difícil dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo o la nación”.

Entre los temas a resaltar, indicó que, “se siguen desterrando vicios y prácticas deshonestas en el gobierno. Se paró en seco la tendencia privatizadora en refinerías”.

La inversión de las refinerías ha sido de 33 mil 500 millones de pesos y hoy las refinerías procesan 700 mil barriles diarias, es decir, 38 por ciento más “de como llegamos”.

López Obrador informó que en julio de 2022 se terminará la refinería de Dos Bocas, con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios.

“Desde 1979, año en que inició la operación de la refinería de Salina Cruz, no se había construido una sola refinería en México. Este año, se cerró la operación de la compra total de Deer Park con un costo de 596 millones de dólares. Su producción es de 150 mil barriles diarios, los cuales son destinados al consumo interno de México”.

A su vez, señaló, se repondrán el 100 por ciento de reservas privadas y se enviará al congreso una iniciativa para reparar el daño de

la tendencia privatizadora en materia de energía eléctrica. “Se tendrá abasto suficiente de energía pública”.

Dijo que sin asociaciones público privadas, y sin deuda, sólo con presupuesto público, se construyen acueductos, plantas de tratamiento, refinerías, cuarteles, aeropuertos, bibliotecas, mercados, unidades deportivas.

“Destacan la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el proyecto transístmico y el Tren Maya. Se llegará a 277 mil empleos indirectos producidos por el Tren Maya.

“Así como, el acuerdo de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá significa mejores salarios en Norteamérica. Y aunque continúan los contagios, se ha reducido el número de hospitalizaciones y fallecimientos por covid, debido al Programa Nacional de Vacunación. Al día de hoy se han recibido más de 103 millones de vacunas. Se ha vacunado al menos con una dosis al 65 por ciento de la población”.

El presidente dijo que la inversión extranjera llegó a 18 mil millones de dólares, “la mejor en la historia del país” y , dijo, el salario ha crecido en 44 por ciento, desde el inicio de la administración.

También resaltó que “no ha subido en términos reales el precio de gasolinas, diésel y electricidad. Para contener la escalada del precio del gas, se creó Gas Bienestar”.

En tanto, la tasa de interés del Banxico ha disminuido 3.5 por ciento, las reservas internacionales han aumentado 18 por ciento, un máximo histórico, han crecido más de 30 mil millones de dólares.

El mandatario dijo durante su discurso que “no se censura a nadie ni se violan derechos humanos. No se organizan fraudes electorales desde el poder federal. El poder público ya no representa a una minoría. Se gobierna con austeridad y autoridad moral. No hay fueros ni privilegios. Se auspicia la igualdad de género. Se repudia la discriminación, el racismo, el clasismo”.

Indicó que el 70 por ciento de los hogares mexicanos está inscrito en cuando menos un programa de bienestar. El resto tampoco ha quedado en el desamparo. “Hay condiciones para que vivan en paz, sin miedos ni temores”, enfatizó.

López Obrador mostró su confianza en que la población votará en marzo porque continúe hasta el 2024, y dijo que cuando entregue la banda presidencial, dirá “misión cumplida, les dejo mi corazón”. N