Ricardo Anaya anuncia exilio de México; FGR lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito | Newsweek México

EL POLÍTICO Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la Presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN), informó saldrá del país y se exiliará tras ser citado este jueves por la Fiscalía General de la República (FGR) para una audiencia en el reclusorio norte.

A través de un video, informó que se exiliará ya que “en tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para seguir luchando”.

El político de derecha publicó en su cuenta de Twitter: “López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan ‘solo’ suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope”.

Este fin de semana Ricardo Anaya subió a su cuenta de Twitter un video en el que informó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “quería meterlo a la cárcel”.

“AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, publicó.

Anaya aseguró que es inocente, sin embargo, dijo: “Sé perfectamente que si entro al reclusorio, no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme?”

La FGR investiga a Ricardo Anaya por enriquecimiento ilícito luego de las declaraciones hechas por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, quien señaló a Anaya, así como a otros integrantes de su partido y organizaciones políticas, por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El presidente López Obrador respondió en su cuenta de Twitter: “No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos”.

Este lunes durante su conferencia matutina, López Obrador dijo: “Es importante que se sepa porque los medios no informaron adecuadamente. Es un asunto que tiene que ver con el bloque conservador. Acusa de ser perseguido por mí, y eso es falso. Hay una denuncia presentada hace tiempo por sus mismos compañeros de partido, y luego esto se juntó con una denuncia hecha por el exdirector de Pemex. Anaya es una gente joven, de repente llega a ser dirigente nacional del PAN y va avanzando por un buen manejo de medios y de publicidad”, dijo el presidente.

Añadió: “Se le hizo fácil decir que yo lo perseguía. No debe irse, debe de enfrentar y presentar pruebas. Yo no tengo nada que ver con la FGR ni con los jueces del Poder Judicial”.

PAN, PRI Y PRD DENUNCIAN “INTERVENCIÓN DEL NARCO” EN ELECCIONES

Este lunes, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN; Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI; y Jesús Zambrano, presidente del PRD, acudieron a Washington para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la supuesta intervención del crimen organizado en las elecciones pasada del 6 de julio, con el cometido de “favorecer a Morena”.

Zambrano dijo: “Confiamos que la OEA y la CIDH emitan medidas de carácter precautorio para el gobierno mexicano de López Obrador sobre la intervención del crimen organizado en el proceso electoral para favorecer a los candidatos de Morena, así como los ataques a las instituciones”.

“Hoy, los dirigentes del PRI, PAN y PRD nos reunimos Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para denunciar la intromisión del crimen organizado en el pasado proceso electoral. No permitiremos que la democracia mexicana se ponga en riesgo”, ha apuntado el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en un mensaje publicado en Twitter.

La denuncia contiene pruebas de homicidios, secuestros, intimidación a candidatos y ciudadanos y coerción para ejercer el voto, con ello, se informa que México ha contabilizado 1.066 delitos y agresiones de tipo político en casi todo el país. N