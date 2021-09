Poblanos gastarán hasta mil 800 pesos para la noche mexicana | Newsweek México

Puebla, Pue. Desde la tarde de este martes Maricruz López, inició la compra de los productos que utilizará para la cena del Grito de Independencia y comentó que hará de cenar Pozole, por rendidor y barato en la cual gastó cerca de mil 800 pesos.

En entrevista para Lo de Hoy, Maricruz contó que primero platicó con su familia y evaluó la posibilidad de hacer una cena con su familia, una vez que eso pasó decidieron dar su cooperación y poner como condición que dicha convivencia se llevaría con todas las medidas de sanidad como portar en todo momento cubrebocas y gel antibacterial.

Te puede interesar: Serdán sin grito de Independencia; prohíben verbenas y eventos

Por lo que para encontrar mejores precios acudió al Mercado Hidalgo, donde compró maciza y cabeza donde pagó 300 pesos, bolsas de maíz pozolero 100 pesos, bolsa de tostadas 150 pesos, así como rábano, cebolla, limón, ajos y las especies orégano entero, tomillo y laurel, chile en polvo, orégano en polvo otros 250 pesos, refrescos 500 pesos y la renta de mesas y sillas, desechables 550 pesos.

Aclaró que pudieron solventar los gastos debido a que todos sus familiares cooperaron, ya que, en caso de no haberlo hecho de esta manera, quizá no hubieran hecho su cena, sin embargo, su familia se animó a realizarla pues desde hace tres meses no se han visto con frecuencia porque se han resguardado por el incremento de casos Covid-19.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual