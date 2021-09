Pide Tere Jiménez elección interna para elegir candidatura a la gubernatura de Aguascalientes | Newsweek México

La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) por Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, se pronunció porque la candidatura a la gubernatura del próximo año pueda darse a través del proceso de elección interna, con lo que los militantes podrán definir al candidato o candidata que abanderará al partido blanquiazul.

Dicho planteamiento fue externado al presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien vio con buenos ojos el método de selección propuesto por la legisladora.

“Yo pertenezco al Comité Ejecutivo Nacional y soy parte del área de Designaciones, entonces la vez pasada por eso me mandaron a una elección interna, porque yo pertenecía a la comisión de Designaciones y en estos casos yo pido una elección interna dentro del partido para que el día de mañana no digan que no hubo cabida en el PAN para los actores que quisieran competir”.

La elección interna se daría de forma mixta, es decir, podrían participar tanto hombres como mujeres, y finalmente el Comité Ejecutivo Nacional determinaría el género que encabezaría la candidatura.

“Que sea un tema mixto, en el que pueda haber tanto hombres como mujeres, porque de las seis gubernaturas, tres deben ser para mujeres y tres para hombres, entonces aquellos que quieran entrar a la contienda interna del PAN lo puedan hacer y que la militancia sea la que hable”.

Entre los aspirantes a la posición por el panismo, destacan el senador Juan Antonio Martín del Campo y la propia Tere Jiménez, quienes podrían llegar a un acuerdo en pro de la unidad del partido en el próximo mes de octubre.

En caso de que esto no ocurra, sería la militancia quien tenga el poder de decisión para la selección de la candidatura.

“Ahorita lo que pretendemos es ver si podemos llegar a un acuerdo para un tiempo determinado, octubre, y si no pues irnos a una elección interna del partido, que es lo que yo en lo particular estoy solicitando”, subrayó.

Jiménez Esquivel destacó la alianza que siempre ha prevalecido con Martín del Campo, ya que en varios proyectos político-electorales han sumado sus fuerzas para aportar al partido. Inclusive, recordó que actualmente hay funcionarios en su administración que forman parte del grupo interno del hoy senador.

“Toño y yo siempre hemos tenido una gran alianza, yo tengo gente en el gobierno municipal que es del equipo de Toño Martín del Campo y nosotros desde que nos conocemos hemos hecho equipo, lo que quiero es que sepan que habrá una unidad, que nos toca en octubre hacer la unidad dentro del partido para llevar una sola propuesta entre Toño y yo”.

Mientras avanza el proceso local interno, el próximo sábado se podría ratificar la reelección de Marko Cortés en la dirigencia nacional panista, lo que daría un plus al proyecto de Jiménez Esquivel.

En este sentido, la legisladora federal destacó la recolección de más de 10 mil firmas que la militancia local le presentó para su reelección, lo que representa alrededor del 80% del panismo en Aguascalientes.

A nivel nacional, el panorama es similar, ya que la mayoría refrendó su apoyo a Marko Cortés, agregó Jiménez Esquivel.

“Casi el 70 u 80% de los padrones a nivel nacional le otorgaron el beneficio de que sea nuestro candidato a presidente nacional y permanezca en la dirigencia nacional, y ya estando él como candidato único”, concluyó.