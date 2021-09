Mormones, marihuana, McEnroe... en los archivos de Newsweek | Newsweek México

2001. “Otrora una secta odiada y perseguida en Utah, los mormones ahora son una iglesia mundial que vale alrededor de 25,000 millones de dólares y afirma tener 11 millones de miembros”, escribió Newsweek un año antes de que la Ciudad de Salt Lake, el hogar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, celebró los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. Los mormones han trabajado para cambiar su estereotipo a menudo malinterpretado: “Con una introducción de conversos de Latinoamérica, Asia y África desde la década de 1950, ya no es una iglesia de personas blancas”. A la fecha, su comunidad ha aumentado a 16 millones a escala mundial, con 54,000 misionarios.

1970. “Con la posible excepción de manejar con exceso de velocidad, fumar marihuana probablemente sea el crimen que más se comete en Estados Unidos hoy día”, reportó Newsweek. Ahora, después de mucha controversia y un debate continuo, el cannabis recreativo es legal en 19 estados, así como en Washington, D. C.

1981. “Él es un joven que lleva los golpes de fondo perfectamente colocados a una forma de gran arte, solo para recurrir a berrinches en la cancha que manchan sus piezas maestras como grafiti”, dijo Newsweek sobre el comportamiento volátil de la estrella del tenis. Hoy, McEnroe pone su teatralidad a buen uso como narrador del programa juvenil Never Have I Ever (Yo nunca), de Netflix. N

