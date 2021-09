Gustavo Báez no buscará reelección como presidente del PAN en Aguascalientes | Newsweek México

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Báez Leos, no buscará reelegirse en el cargo como inicialmente lo tenía planteado, y aque se enfocará a proyectos personales y profesionales.

Entrevistado previo a la sesión para la instalación de la mesa directiva de la LXV Legislatura, comentó que esta semana se publicará la convocatoria para la renovación de la dirigencia local y en noviembre podría definirse quien tomará las riendas del partido blanquiazul para el proceso electoral del 2022 en el que se elegirá la gubernatura del estado.

“Yo no voy, estaría analizando a los compañeros y compañeras que se registren y ya valoraré a quien le dé mi voto; yo traigo otros planes en lo personal que tendrá que seguir enfrentando. Ustedes saben que yo tengo mis negocios, estaré concentrado en ellos y hay que echarle para adelante, no me retiro de la función pública pero después de cinco años debo atender los negocios familiares para darles un impulso necesario”.

Refirió que hasta el momento no ha recibido la invitación del gobernador, Martín Orozco Sandoval, para sumarse a alguna área de la administración estatal, por lo que se dedicará a atender sus negocios particulares.

“No hemos platicado de eso, el gobernador y yo hemos caminado de forma paralela y no tengo una invitación, no te puedo decir que sí o que no, simplemente es un tema del que no hemos hablado”, indicó.

Sobre la renovación de la dirigencia nacional, comentó que el martes cerrará el periodo para la recolección de firmas por parte de quienes aspiran a la presidencia nacional del partido, que hasta el momento son: Adriana Dávila Fernández, Gerardo Priego y el actual dirigente, Marko Cortés.

“Se tendrá que validar si las firmas son fidedignas, si no hubo coerción por obtenerlas, si son válidas, si los tres personajes que pidieron los archivos para obtener firmas, cumplen, si alguno queda pendiente entonces estarían siendo menos candidatos para la contienda”.

Posterior a la recolección de las firmas, la Comisión Organizadora del proceso de elección interno deberá validarlas para determinar si no hubo alguna irregularidad en la obtención de las mismas.

El pasado viernes, la diputada federal y alcaldesa de Aguascalientes con licencia, Teresa Jiménez Esquivel, anunció la entrega de 8 mil firmas de militantes y panistas afines a su proyecto político y al de Marko Cortés, lo cual representa alrededor del 61% de la militancia total del partido en la entidad.

“Aquí en Aguascalientes somos casi 13 mil personas de militantes en Acción Nacional, yo desconozco cómo fue el método de recolección de firmas, pero tampoco puedo desacreditarlo, ellos sabrán sus métodos”.

Gustavo Báez destacó que el próximo presidente del partido deberá ser el líder de una oposición firme y responsable a MORENA y el gobierno federal, priorizando los triunfos electorales para mantener al PAN en las administraciones municipales y estatales.

“Se necesita tener una dirigencia fuerte, que sepa ser oposición, que sepa ganar no solamente diputaciones federales, sino que deje de perder gubernaturas y alcaldías y yo creo que la militancia deberá tomar una decisión fuerte porque no puede ser una decisión de intereses personales”, destacó Báez Leos.

Se prevé que a finales de octubre concluya el proceso de renovación en la dirigencia panista.