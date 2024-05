Pese a que en el más reciente proceso electoral local el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo por sí sólo 35,036 votos -el equivalente al 7.55% del porcentaje de la votación-, su participación es esencial para la alianza “Fuerza y Corazón por Aguascalientes”, considera su presidente nacional, Alejandro “Alito” Moreno.

De visita por la entidad, el dirigente partidista sostuvo que la conformación de la alianza ha sido por el bien del estado y el país, pues aún cuando podrían contender de manera individual, se “lastimaría” la coalición y beneficiaría a sus opositores.

“Sí, el PAN tiene un voto mayoritario, pero los votos del PRI fueron fundamentales para participar y para ganar el actual gobierno y las coaliciones donde estuvimos. Tenemos que mantener la base de votos e ir hacia adelante. No es fácil porque estamos en una coalición donde mayoritariamente los candidatos son de acción nacional, esos son los costos de una coalición, pero no es porque el PRI no pueda tener candidatos” declaró.