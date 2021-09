Expanden factureras de Nuevo León operaciones a otros estados | Newsweek México

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

Un total de 163 empresas de Nuevo León están en la lista del SAT como facturadoras de operaciones simuladas y, de ellas, 47 forman una red que tiene operaciones en varios estados del norte del país. Entre todas, acapararon más de 2 mil 400 millones de pesos del erario público.

Nuevo León concentra el mayor número de empresas “factureras” en el norte del país y estas compañías han extendido sus redes de “ordeña” del erario a otros estados de la región.

De acuerdo con facturas del SAT, a la que tuvo acceso EL NORTE, los gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas pagaron 2 mil 252 millones de pesos a 308 “factureras” entre el 2014 y el 2019.

Durante este periodo, las Administraciones estatales, encabezadas por Gobernadores del PRI, PAN e independiente, han compartido pagos con estas compañías boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por Victoria Félix y Emmanuel Aveldaño

l 53 por ciento de las 308 firmas se ubican en Nuevo León, el 18 por ciento en Coahuila, el 14 por ciento en Tamaulipas, el 6 por ciento en CDMX, el 3 por ciento en Jalisco y el resto en otras entidades.

De las 163 “factureras” nuevoleonesas, un grupo de 47 empresas –que están vinculadas entre sí a través de sus socios y domicilios fiscales– formó una red que cobró a más de un Estado.

Estás 163 firmas acapararon el 66 por ciento del total de recursos, es decir mil 480 millones, mientras que la red conformada por 47 empresas concentró el 41.43 por ciento, 933.4 millones.

La investigación de EL NORTE, realizada durante tres meses, halló que estas firmas operaron como “todólogas”, ya que facturaron a los gobiernos estatales por distintos conceptos.

En Nuevo León, por ejemplo, Gesta Proveedora de Insumos y Servicios Industriales facturó 2.9 millones por mantenimiento eléctrico en los penales de Cadereyta y de Apodaca, con el gobernador independiente Jaime Rodríguez, cuyo sexenio acaba este sábado.

En Coahuila, la misma firma cobró 19.7 millones de pesos a la administración estatal del priista Rubén Moreira (2011-2017) por desarrollo de software y renta de sonido.

A pesar de cobrar sumas millonarias, Gesta Proveedora tiene su domicilio fiscal en una casa de la Colonia Bugambilias de la Sierra, en Guadalupe, donde una familia dijo a EL NORTE que renta la vivienda y desconoce la empresa.

Otro caso es el de Servicios Comerciales y Administrativos RAF, que facturó 9 millones de pesos por concepto de cobertores y dulces al Gobierno de Nuevo León encabezado por el priista Rodrigo Medina (2009-2015).

En Tamaulipas, esta empresa dio asesorías y cursos por 11 millones de pesos para la administración del también tricolor Egidio Torre Cantú (2010-2016).

Según el Código Fiscal de la Federación, las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) emiten cobros por servicios, productos o bienes pese a no contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad para entregarlos, además de que no se encuentran localizables por la autoridad.

Entre el 2014 y el 2019, el Gobierno de Tamaulipas y los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Matamoros y Altamira contrataron a 164 “factureras” por mil 342 millones de pesos, que representa el 59.5 por ciento del total de los tres Estados.

Este periodo incluye al priísta Torre Cantú y al panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuyo sexenio acaba el próximo año.

Coahuila contrató a 123 empresas por 719.5 millones de pesos, el 32 por ciento del total, con Rubén Moreira y el actual gobernador Miguel Riquelme, ambos del PRI.

Nuevo León usó a otras 123 firmas por 190.6 millones, que representa el 8.5 por ciento, con Medina y Rodríguez.

A nivel nacional, Nuevo León figura en el tercer sitio por cantidad de “factureras”.

Un informe del SAT en junio del 2019 –la versión más reciente publicada– indica que CDMX encabeza la lista, con mil 064 EFOS; seguido por Jalisco, con 840, y Nuevo León, con 712.

“Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León son las tres principales ciudades con más actividad económica y obviamente hay una cantidad mayor de contribuyentes, por lo tanto se da esta facilidad”, explicó José Manuel Cardona, rector del Colegio de Abogados de Nuevo León.

Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, encabezados por Rodríguez, García Cabeza de Vaca y Riquelme, respectivamente, dieron inicio en el 2020 a la Alianza Federalista, que surgió para atender la pandemia de Covid-19.

El grupo paulatinamente fue extendiéndose a otros gobernadores de oposición, que han creado un frente contra el Gobierno federal y para exigir más recursos.

Sin embargo, dicha alianza fue opacada por las investigaciones hacia el panista García Cabeza de Vaca, que actualmente enfrenta una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y lavado de dinero, pero su fuero lo protege hasta el fin de su sexenio, en septiembre del 2022.

Rodríguez y Riquelme han abogado a favor de García Cabeza de Vaca.

Facturan por toma de protesta del Bronco y por cobijas en Coahuila

La empresa Comercializadora Vilansa, catalogada por el SAT como “facturera”, fue contratada por el Estado para realizar invitaciones, gafetes y lonas para la toma de protesta del gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón en octubre del 2015.

Esta misma empresa le facturó por servicios de fotografía y renta de proyectores al Gobierno estatal con el priísta Rodrigo Medina y en Coahuila fue contratada por cobijas y materiales de construcción con Rubén Moreira, del PRI.

Este es un ejemplo de cómo decenas de empresas “factureras” acapararon millones por contratos con Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, brindando servicios y productos de distintos giros.

Comercializadora Vilansa fue una de las empresas más beneficiadas de una red de 47 firmas ubicadas en Nuevo León que facturaron 933.4 millones de pesos a los tres estados entre 2014 y 2019, y que forman parte de la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) del SAT.

En diversos recorridos realizados por EL NORTE a 54 domicilios fiscales de empresas y socios se encontraron locales de renta vacíos, casas habitacionales en colonias residenciales y populares, veterinarias, asilos y hasta terrenos baldíos, pero ningún rastro de los negocios.

En la calle Guillermo Prieto en el Centro hay una casa en venta, en la que supuestamente operaba Garantía Empresarial, que facturó 47.2 millones a Tamaulipas y a Nuevo León, con los priistas Egidio Torre Cantú y Rodrigo Medina por campañas publicitarias y servicios de asesoría de imagen, pero en realidad era un despacho contable.

“Solo sé que antes había unos contadores, hace más de un año”, dijo Miriam Lozano, asesora de ventas, “ellos rentaban esa casa, pero no sé ni a dónde se habrán ido”.

La empresa Publicidad Fink facturó 34.8 millones de pesos a Tamaulipas por la difusión del informe de gobierno de Torre Cantú y a Nuevo León durante la administración del independiente Jaime Rodríguez por renta de audio y suministro de alimentos.

Marco Morales es apoderado de Publicidad Fink y también de Comercial Global Tipton y Comercio, y Distribución Tirso las cuales facturaron alrededor de 8.5 millones y comparten domicilio en la Avenida San José 4906, en Monterrey.

Comercializadora Inner Circle facturó 1.6 millones a Nuevo León, Coahuila y algunos municipios de Tamaulipas por organizar eventos, vender luminarias y artículos de oficina.

“Ellos ya habían estado aquí hace dos años pero tenían muchos problemas porque venían del Seguro Social, venían de Hacienda y de la Ministerial también a buscarlos”, señaló un vecino del departamento 110 en la colonia Residencial Santa Barbara, en San Pedro, que prefirió no identificarse.

“Regresaron otra vez y estuvieron bien poquito y se volvieron a ir a la semana de que terminaran las elecciones”, agregó.

Ángel Mireles Sánchez es conocido en el Cerro de la Campana como Don Nacho y vive en una casa con techo de lámina, pero aparece como socio de dicha empresa.

“Por la miseria, uno no traía para cigarros o una caguama y pues lavaba carros. (Y me dicen:) ‘Eh ahí está un licenciado que da 300 pesos para que vayas a firmar, nada más que necesitas prestar la credencial’”, reveló don Nacho.

Ilustración Principal: Carlos Medoza