¿Cómo quedaron instaladas las comisiones del Congreso de Aguascalientes? | Newsweek México

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¿Cómo quedaron instaladas las comisiones del Congreso de Aguascalientes?

Por Alejandro Romo/ NW Aguascalientes
24, septiembre, 2021
4 minutos de lectura
Foto: Congreso del Estado

Después de un debate álgido entre las bancadas de MORENA y del Partido Acción Nacionl (PAN) por la conformación de las comisiones del Congreso de Aguascalientes, finalmente el acuerdo legislativo fue aprobado por mayoría, con 19 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.

Como suele suceder con las bancadas mayoritarias, el PAN prácticamente se asignó las presidencias de las comisiones de mayor impacto y temas de interés al interior del Congreso como: Vigilancia, Justicia, Seguridad Pública, Gobernación y Administración.

Dicha situación fue cuestionada por el diputado de MORENA, Juan Carlos Regalado, quien lamentó que el PAN haya dejado las “migajas” de las comisiones a las bancadas con menor cantidad de legisladores.

Asimismo, su compañera de partido, Ana Gómez, solicitó que se incluyera a legisladores de MORENA en las comisiones de Administración y Vigilancia, petición que fue negada por la “aplanadora” blanquiazul.

Las comisiones de la LXV Legislatura local quedaron conformadas de la siguiente manera:

 

COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES
PRESIDENTE(A) EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
SECRETARIO(A) LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
VOCAL JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
VOCAL NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
VOCAL LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ

 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES
PRESIDENTE(A) JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
SECRETARIO(A) NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
VOCAL EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
VOCAL FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
VOCAL ADÁN VALDIVIA LÓPEZ

 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENTE(A) ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
SECRETARIO(A) MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
VOCAL ARTURO PIÑA ALVARADO
VOCAL RAÚL SILVA PEREZCHICA
VOCAL JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
PRESIDENTE(A) LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
SECRETARIO(A) SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
VOCAL RAÚL SILVA PEREZCHICA
VOCAL NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
VOCAL LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ

 

COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
PRESIDENTE(A) JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
SECRETARIO(A) FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
VOCAL LAURA PATRICIA PONCE LUNA
VOCAL JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
VOCAL ARTURO PIÑA ALVARADO

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO COOPERATIVO Y TURISMO
PRESIDENTE(A) ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
SECRETARIO(A) EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
VOCAL IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
VOCAL ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
VOCAL LAURA PATRICIA PONCE LUNA

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE(A) LAURA PATRICIA PONCE LUNA
SECRETARIO(A) JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
VOCAL ARTURO PIÑA ALVARADO
VOCAL MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
VOCAL FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA

 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PRESIDENTE(A) RAÚL SILVA PEREZCHICA
SECRETARIO(A) NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
VOCAL VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
VOCAL CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
VOCAL MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO

 

 

COMISIÓN DE FAMILIA Y DERECHOS DE LA NIÑEZ
PRESIDENTE(A) NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
SECRETARIO(A) LAURA PATRICIA PONCE LUNA
VOCAL VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
VOCAL JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
VOCAL JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES

 

 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, DESARROLLO METROPOLITANO Y ZONAS CONURBADAS
PRESIDENTE(A) CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
SECRETARIO(A) ARTURO PIÑA LAVARADO
VOCAL JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
VOCAL LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
VOCAL JUAN CARLOS REGALADO UGARTE

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESIDENTE(A) NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
SECRETARIO(A) LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
VOCAL GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
VOCAL IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
VOCAL YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS

 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y EQUIDAD DE GÉNERO
PRESIDENTE(A) SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
SECRETARIO(A) ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
VOCAL VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
VOCAL MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
VOCAL NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA

 

 

COMISIÓN DE JUVENTUD
PRESIDENTE(A) JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
SECRETARIO(A) ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
VOCAL SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
VOCAL ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
VOCAL LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA
PRESIDENTE(A) ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
SECRETARIO(A) CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
VOCAL NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
VOCAL JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
VOCAL SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

 

 

COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
PRESIDENTE(A) FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
SECRETARIO(A) VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
VOCAL LAURA PATRICIA PONCE LUNA
VOCAL SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
VOCAL NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO

 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
PRESIDENTE(A) GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
SECRETARIO(A) JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
VOCAL LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
VOCAL LAURA PATRICIA PONCE LUNA
VOCAL JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ

 

 

COMISIÓN DE POSTULACIONES
PRESIDENTE(A) IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
SECRETARIO(A) JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
VOCAL NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
VOCAL GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
VOCAL SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
VOCAL  
VOCAL  
VOCAL  

 

 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENTE(A) SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO(A) ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
VOCAL ARTURO PIÑA ALVARADO
VOCAL EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
VOCAL ADÁN VALDIVIA LÓPEZ

 

 

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS
PRESIDENTE(A) JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
SECRETARIO(A) JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
VOCAL EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
VOCAL ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
VOCAL SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

 

 

COMISIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE
PRESIDENTE(A) ARTURO PIÑA ALVARADO
SECRETARIO(A) JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
VOCAL JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
VOCAL ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
VOCAL CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA

 

 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESIDENTE(A) JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
SECRETARIO(A) JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
VOCAL SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
VOCAL EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
VOCAL LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
VOCAL

(Con derecho únicamente de voz)

 ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
VOCAL

(Con derecho únicamente de voz)

  
VOCAL

(Con derecho únicamente de voz)

  
VOCAL

(Con derecho únicamente de voz)

 GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
VOCAL

(Con derecho únicamente de voz)

 YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
VOCAL

(Con derecho únicamente de voz)

 VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ

 

 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
PRESIDENTE(A) VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
SECRETARIO(A) MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
VOCAL GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
VOCAL LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
VOCAL ALMA HILDA MEDINA MACÍAS

 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESIDENTE(A) MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
SECRETARIO(A) ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
VOCAL JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
VOCAL CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
VOCAL YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS

 

 

COMISIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
PRESIDENTE(A) IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
SECRETARIO(A) YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
VOCAL JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
VOCAL JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
VOCAL RAÚL SILVA PEREZCHICA

 

 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
PRESIDENTE(A) YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
SECRETARIO(A) SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
VOCAL SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
VOCAL JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
VOCAL IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ

 

 

COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
PRESIDENTE(A) MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
SECRETARIO(A) RAÚL SILVA PEREZCHICA
VOCAL IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
VOCAL JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
VOCAL ANA LAURA GÓMEZ CALZADA

 

COMISIÓN DE VIGILANCIA
PRESIDENTE(A) JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
SECRETARIO(A) JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
VOCAL YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
VOCAL MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
VOCAL CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA

 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE(A) LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
SECRETARIO(A) IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
VOCAL MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
VOCAL JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
VOCAL ADÁN VALDIVIA LÓPEZ

 

COMITÉ DE GESTORÍA Y QUEJAS
PRESIDENTE(A) LAURA PATRICIA PONCE LUNA
SECRETARIO(A) GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
VOCAL JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
VOCAL MARÍA DE JESÚS DÍAS MARMOLEJO
VOCAL JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
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