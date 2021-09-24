¿Cómo quedaron instaladas las comisiones del Congreso de Aguascalientes? | Newsweek México

Después de un debate álgido entre las bancadas de MORENA y del Partido Acción Nacionl (PAN) por la conformación de las comisiones del Congreso de Aguascalientes, finalmente el acuerdo legislativo fue aprobado por mayoría, con 19 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.
Como suele suceder con las bancadas mayoritarias, el PAN prácticamente se asignó las presidencias de las comisiones de mayor impacto y temas de interés al interior del Congreso como: Vigilancia, Justicia, Seguridad Pública, Gobernación y Administración.
Dicha situación fue cuestionada por el diputado de MORENA, Juan Carlos Regalado, quien lamentó que el PAN haya dejado las “migajas” de las comisiones a las bancadas con menor cantidad de legisladores.
Asimismo, su compañera de partido, Ana Gómez, solicitó que se incluyera a legisladores de MORENA en las comisiones de Administración y Vigilancia, petición que fue negada por la “aplanadora” blanquiazul.
Las comisiones de la LXV Legislatura local quedaron conformadas de la siguiente manera:
|COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES
|PRESIDENTE(A)
|EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
|SECRETARIO(A)
|LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
|VOCAL
|JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
|VOCAL
|NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
|VOCAL
|LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
|COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES
|PRESIDENTE(A)
|JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
|SECRETARIO(A)
|NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
|VOCAL
|EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
|VOCAL
|FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
|VOCAL
|ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
|COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
|PRESIDENTE(A)
|ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
|SECRETARIO(A)
|MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
|VOCAL
|ARTURO PIÑA ALVARADO
|VOCAL
|RAÚL SILVA PEREZCHICA
|VOCAL
|JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
|COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
|PRESIDENTE(A)
|LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
|SECRETARIO(A)
|SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
|VOCAL
|RAÚL SILVA PEREZCHICA
|VOCAL
|NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
|VOCAL
|LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
|COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
|PRESIDENTE(A)
|JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
|SECRETARIO(A)
|FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
|VOCAL
|LAURA PATRICIA PONCE LUNA
|VOCAL
|JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
|VOCAL
|ARTURO PIÑA ALVARADO
|COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO COOPERATIVO Y TURISMO
|PRESIDENTE(A)
|ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
|SECRETARIO(A)
|EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
|VOCAL
|IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
|VOCAL
|ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
|VOCAL
|LAURA PATRICIA PONCE LUNA
|COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
|PRESIDENTE(A)
|LAURA PATRICIA PONCE LUNA
|SECRETARIO(A)
|JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
|VOCAL
|ARTURO PIÑA ALVARADO
|VOCAL
|MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
|VOCAL
|FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
|COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
|PRESIDENTE(A)
|RAÚL SILVA PEREZCHICA
|SECRETARIO(A)
|NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
|VOCAL
|VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
|VOCAL
|CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
|VOCAL
|MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
|COMISIÓN DE FAMILIA Y DERECHOS DE LA NIÑEZ
|PRESIDENTE(A)
|NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
|SECRETARIO(A)
|LAURA PATRICIA PONCE LUNA
|VOCAL
|VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
|VOCAL
|JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
|VOCAL
|JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
|COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, DESARROLLO METROPOLITANO Y ZONAS CONURBADAS
|PRESIDENTE(A)
|CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
|SECRETARIO(A)
|ARTURO PIÑA LAVARADO
|VOCAL
|JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
|VOCAL
|LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
|VOCAL
|JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
|COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
|PRESIDENTE(A)
|NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
|SECRETARIO(A)
|LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
|VOCAL
|GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
|VOCAL
|IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
|VOCAL
|YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
|COMISIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y EQUIDAD DE GÉNERO
|PRESIDENTE(A)
|SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
|SECRETARIO(A)
|ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
|VOCAL
|VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
|VOCAL
|MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
|VOCAL
|NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
|COMISIÓN DE JUVENTUD
|PRESIDENTE(A)
|JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
|SECRETARIO(A)
|ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
|VOCAL
|SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
|VOCAL
|ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
|VOCAL
|LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
|COMISIÓN DE JUSTICIA
|PRESIDENTE(A)
|ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
|SECRETARIO(A)
|CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
|VOCAL
|NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
|VOCAL
|JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
|VOCAL
|SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
|COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
|PRESIDENTE(A)
|FERNANDO MARMOLEJO MONTOYA
|SECRETARIO(A)
|VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
|VOCAL
|LAURA PATRICIA PONCE LUNA
|VOCAL
|SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
|VOCAL
|NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
|COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
|PRESIDENTE(A)
|GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
|SECRETARIO(A)
|JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
|VOCAL
|LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
|VOCAL
|LAURA PATRICIA PONCE LUNA
|VOCAL
|JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
|COMISIÓN DE POSTULACIONES
|PRESIDENTE(A)
|IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
|SECRETARIO(A)
|JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
|VOCAL
|NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
|VOCAL
|GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
|VOCAL
|SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
|VOCAL
|VOCAL
|VOCAL
|COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
|PRESIDENTE(A)
|SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
|SECRETARIO(A)
|ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
|VOCAL
|ARTURO PIÑA ALVARADO
|VOCAL
|EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
|VOCAL
|ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
|COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS
|PRESIDENTE(A)
|JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
|SECRETARIO(A)
|JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
|VOCAL
|EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
|VOCAL
|ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
|VOCAL
|SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
|COMISIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE
|PRESIDENTE(A)
|ARTURO PIÑA ALVARADO
|SECRETARIO(A)
|JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
|VOCAL
|JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
|VOCAL
|ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
|VOCAL
|CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
|COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
|PRESIDENTE(A)
|JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
|SECRETARIO(A)
|JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
|VOCAL
|SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
|VOCAL
|EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
|VOCAL
|LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
|VOCAL
(Con derecho únicamente de voz)
|ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
|VOCAL
(Con derecho únicamente de voz)
|VOCAL
(Con derecho únicamente de voz)
|VOCAL
(Con derecho únicamente de voz)
|GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
|VOCAL
(Con derecho únicamente de voz)
|YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
|VOCAL
(Con derecho únicamente de voz)
|VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
|COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
|PRESIDENTE(A)
|VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
|SECRETARIO(A)
|MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
|VOCAL
|GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
|VOCAL
|LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
|VOCAL
|ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
|COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
|PRESIDENTE(A)
|MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
|SECRETARIO(A)
|ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
|VOCAL
|JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
|VOCAL
|CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
|VOCAL
|YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
|COMISIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
|PRESIDENTE(A)
|IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
|SECRETARIO(A)
|YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
|VOCAL
|JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA
|VOCAL
|JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
|VOCAL
|RAÚL SILVA PEREZCHICA
|COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
|PRESIDENTE(A)
|YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
|SECRETARIO(A)
|SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
|VOCAL
|SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
|VOCAL
|JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
|VOCAL
|IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
|COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
|PRESIDENTE(A)
|MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
|SECRETARIO(A)
|RAÚL SILVA PEREZCHICA
|VOCAL
|IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
|VOCAL
|JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
|VOCAL
|ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
|COMISIÓN DE VIGILANCIA
|PRESIDENTE(A)
|JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
|SECRETARIO(A)
|JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
|VOCAL
|YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
|VOCAL
|MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
|VOCAL
|CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
|COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
|PRESIDENTE(A)
|LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
|SECRETARIO(A)
|IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
|VOCAL
|MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
|VOCAL
|JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
|VOCAL
|ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
|COMITÉ DE GESTORÍA Y QUEJAS
|PRESIDENTE(A)
|LAURA PATRICIA PONCE LUNA
|SECRETARIO(A)
|GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
|VOCAL
|JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
|VOCAL
|MARÍA DE JESÚS DÍAS MARMOLEJO
|VOCAL
|JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN