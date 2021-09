Científicos alertan sobre los efectos de crisis climática en la salud humana | Newsweek México

UN GRUPO de científicos lanzaron en conjunto un editorial publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública (RPSP) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en otras 16 publicaciones especializadas, donde instan a los líderes mundiales a tomar medidas urgentes que transformen las sociedades y acoten el cambio climático, restauren la biodiversidad y protejan la salud de las personas.

En un año signado por la pandemia de covid-19 y conferencias ambientales cruciales, el editorial advierte que “la mayor amenaza para la salud pública mundial en el futuro es el continuo fracaso de los líderes mundiales para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 1,5 °C y para detener la destrucción de la naturaleza”.

Además del editor de la revista de la OPS, firmaron el artículo los editores de The Lancet, East African Medical Journal, Chinese Science Bulletin, New England Journal of Medicine, International Nursing Review, National Medical Journal of India, The British Medical Journal, Revista de Saúde Pública (Brasil) y Medical Journal of Australia, entre otras, conformando una coalición sin precedentes en la industria editorial. Adicionalmente, el editorial será difundido masivamente por más de 200 revistas científicas de salud de los cinco continentes.

En relación con el tema, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que “los riesgos que plantea el cambio climático podrían empequeñecer los de cualquier enfermedad. La pandemia de covid-19 terminará, pero no existe una vacuna contra la crisis climática”.

El doctor Tedros expuso, además, que el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) “muestra que, en términos de calentamiento, cada aumento de una fracción de grado pone en peligro nuestra salud y nuestro futuro. Del mismo modo, cada medida tomada para limitar las emisiones y el calentamiento nos acerca a un futuro más saludable y seguro”.

Damián Vázquez, editor de la Revista Panamericana de Salud Pública, indicó que, en la Región de las Américas, muchos países ya se están viendo gravemente afectados por la crisis medioambiental. “Se necesita urgentemente un enfoque integrado, centrado en la equidad y multisectorial, además de voluntad política de alto nivel y recursos humanos y financieros adecuados, para prevenir un cambio ambiental catastrófico y sus riesgos sanitarios asociados”, consideró. N