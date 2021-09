Director de unidad de cuidados intensivos llora 'cansado de ver morir gente' sin vacunar | Newsweek México

EL DIRECTOR médico de una unidad de cuidados intensivos de Florida rompió en llanto al describir la desgarradora situación en ese estado, mientras las personas no vacunadas inundan los hospitales en busca de tratamiento urgente.

El Dr. Ahmed Elhaddad, del Centro Médico Jupiter, habló este domingo con Pamela Brown de CNN sobre el deteriorado estado de ánimo del personal que trata a enfermos desesperadamente enfermos que decidieron no vacunarse contra el covid-19.

El médico dijo a Brown: “Nos sentimos frustrados porque estamos cansados de ver morir y sufrir a la gente debido a que no se vacunó. La vacuna ha estado disponible desde el 14 de diciembre y puede obtenerse fácilmente.

“Se han aplicado más de 350 millones de dosis en Estados Unidos, y nos hemos cansado de decir a las familias que sus seres queridos no van a sobrevivir”.

El facultativo continuó diciendo: “Recientemente, tuve una paciente de 37 años de edad, con dos hijos, y que no estaba vacunada. Y tuvo que recurrir a FaceTime para ver a sus hijos por última vez antes de que, ya sabes, tuviera un final trágico”.

El Dr. Elhaddad indicó que la variante Delta, que actualmente es la cepa predominante en Estados Unidos, ha causado un daño importante al cuerpo de los pacientes.

El médico explicó: “Esta variante se está comiendo los pulmones. Provoca un colapso pulmonar. Hace que el aire se escape y rodee y comprima al corazón. Y estamos viendo que los pacientes mueren más rápido con esta variante. Lo único que sabemos que previene la muerte es la vacuna”.

El Dr. Elhaddad añadió a CNN que ninguna de las personas internadas en la unidad de cuidados intensivos estaba vacunada, y que todos los pacientes gravemente enfermos habían decidido no vacunarse por una razón u otra.

Sin embargo, el médico rompió en llanto y habló, con la voz quebrada, de cómo es tratar a personas a las que conocía, y añadió que había perdido a varios amigos debido al covid-19.

El médico reveló: “Es aún más difícil cuando se trata de tus amigos. Ahora tengo un paciente que es padre de uno de los compañeros de escuela de mi hijo. Y no se espera que sobreviva. No estaba vacunado. Y también tengo a una enfermera de la unidad de cuidados intensivos que acaba de dar a luz a un bebé y no se vacunó porque no sabía si era seguro o no.

“Y no es su culpa, no es culpa de nadie. Simplemente instamos a las personas a que se vacunen porque no queremos perder a nadie más”.

Durante esta ola, en Florida se ha producido un preocupante aumento en el número de decesos relacionados con el covid-19. En este estado, más de 3,500 personas contagiadas con el virus ocupan camas de las unidades de cuidados intensivos, la segunda cifra más alta del país.

El pronunciado aumento en el número de muertes incluso ha hecho que los hospitales del centro de Florida pidan morgues móviles para ayudar a enfrentar el gran número de fatalidades.

A pesar del incremento en el número de hospitalizaciones y decesos, el gobernador de Florida Ron DeSantis ha rehusado hacer que el uso de cubrebocas o la vacunación sean obligatorios en ese estado.

Sin embargo, los habitantes de Florida han comenzado a combatir la prohibición del gobernador DeSantis contra el uso obligatorio de cubrebocas, y un juez estableció que los distritos escolares pueden exigir a los alumnos que utilicen cubrebocas.

De acuerdo con NPR, el juez John Cooper emitió un veredicto relacionado con una demanda presentada por padres que afirmaban que el gobernador DeSantis había sobrepasado su autoridad. N

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek