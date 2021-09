'No queremos que México sea un campamento de migrantes': López Obrador | Newsweek México

EL PRESIDENTE de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que el país no puede convertirse en un “campamento de migrantes”, e insistió a Estados Unidos a invertir en los países donde se origina la migración ilegal.

“No queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no se vea obligada a emigrar porque continuamos con lo mismo, es retenerlos, ponerlos en albergues y no enfrentamos el problema de fondo, no se ha invertido en desarrollo.

“Les decía yo que desde la Alianza para el Progreso, Estados Unidos no invierte en América Latina, en el Caribe, para apoyar a los pueblos pobres. En el caso de México lo que se estableció fue el llamado Plan Mérida, que consistió, porque ya nosotros no hemos participado en ninguna acción de ese tipo, pero consistía en entregar armamento, helicópteros artillados, hasta hace poco, lo que pasa es que, como hay amnesia política, se olvida”, dijo durante su conferencia matutina de este viernes.

López Obrador también pidió la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “porque hay un completo desgobierno en Haití, hay muchísima violencia, bueno, asesinan al presidente, y hay bandas de delincuentes en Haití, no se puede olvidar eso. No es solamente es atender a los migrantes haitianos que por necesidad salen de su país, por necesidad y por la violencia.

“Hay que hacer algo, y aquí la ONU se está tardando. Es lo mismo. ¿Y dónde están los organismos de defensa de derechos humanos a nivel internacional?, porque no es dar la espalda, voltear para otro lado, hay que atender los problemas, eso es lo que se está proponiendo”.

Actualmente cientos de migrantes haitianos se encuentran varados entre México y Estados Unidos, algunos más han optado por hacer largas filas este jueves en Ciudad de México para solicitar asilo y permanecer en el país ante la dificultad de cruzar a Estados Unidos, constató la AFP.

Los extranjeros, incluidas familias enteras, realizan el trámite en las oficinas de la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar), cuyas dependencias en la ciudad de Tapachula (frontera sur con Guatemala) se encuentran desbordadas por solicitudes de miles de haitianos. N