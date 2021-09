Solo 16 países han vacunado al 70 por ciento de su población; inmunidad de rebaño, muy lejos | Newsweek México

AUNQUE se sabe que la vacunación contra el covid-19 es clave para acabar con la pandemia, únicamente el 32 por ciento del mundo está completamente vacunado, por lo que la inmunidad de rebaño podría estar todavía a ocho meses de distancia.

La velocidad histórica con la que se desarrollaron las vacunas contra el covid-19 fue seguida por un lento esfuerzo de vacunación global, impulsado parcialmente por la falta de equidad en la distribución de las vacunas.

Desde hace tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho énfasis en la necesidad de un enfoque global de la vacunación, y ha advertido que, si hay cantidades importantes de personas no vacunadas en los países de bajos y medianos ingresos, ello contribuirá a perpetuar la pandemia, pero las dudas con respecto a la vacunación han hecho que incluso los países de mayores ingresos tengan dificultades para inocular a amplios sectores de su población.

Hasta este fin de semana, únicamente 16 países (Malta, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Islandia, Singapur, España, Catar, Dinamarca, Uruguay, Chile, Irlanda, las Seychelles, San Marino, Bélgica, China y Canadá) han vacunado totalmente a al menos el 70 por ciento de sus residentes. El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID), piensa que 70 por ciento es la cifra mínima necesaria para lograr la inmunidad de rebaño.

De los cinco países más ricos con base en su ingreso per cápita de acuerdo con el índice Nasdaq (Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Noruega y Estados Unidos), únicamente Irlanda ha alcanzado el umbral del 70 por ciento.

La inmunidad de rebaño se alcanza cuando una parte suficiente de la población cuenta con inmunidad ante un virus, de manera que la capacidad de este para propagarse se ve considerablemente limitada, protegiendo así a toda la comunidad. El objetivo de alcanzar esta inmunidad en relación con el covid-19 ha sido proteger a las personas que no pueden vacunarse contra el virus.

Sin embargo, es posible que esto nunca ocurra. Sir Andrew Pollard, director del Grupo de Vacunas de Oxford, dijo a los legisladores británicos en agosto que la capacidad de la variante Delta para infectar a las personas vacunadas, así como la capacidad de estas de transmitir el virus, hace que el logro de la inmunidad de rebaño sea “una quimera”.

“Y eso significa que cualquier persona que no esté vacunada se encontrará con el virus en algún momento. Esto podría no ocurrir este mes o el mes próximo; podría ser el año que viene, pero en algún momento se encontrarán con el virus y no tenemos nada que detenga esa transmisión”, señaló Pollard.

Funcionarios de la OMS también han expresado su preocupación sobre la capacidad del mundo de detener la transmisión del virus, aludiendo a la posibilidad de que el SARS-CoV-2 se vuelva endémico. Sin embargo, Fauci no ha renunciado a la esperanza de que el covid-19 pueda convertirse en cosa del pasado.

“Hemos eliminado virus formidables. Cosas como la polio y el sarampión en nuestro país. Podemos hacerlo si empeñamos toda nuestra voluntad y todos nuestros recursos, que es lo que estamos haciendo para lograrlo. Hablo de hacer que todo el mundo esté vacunado en un periodo razonable”, declaró Fauci a MSNBC el 14 de septiembre.

Independientemente del futuro del virus, los funcionarios sostienen que es vital que las personas se vacunen. Además de ayudar a evitar que las personas enfermen gravemente o mueran, la vacuna reduce la capacidad del virus para propagarse. Para mutar, un virus debe ser capaz de encontrar hospederos, y a los funcionarios les preocupa que la circulación continua de este haga surgir una variante que pueda evadir las vacunas y los tratamientos, volviendo a poner a todo el mundo en riesgo.

Más de 3,400 millones de personas, aproximadamente 44 por ciento de la población mundial, han recibido al menos una dosis de una vacuna. Cerca de 32 por ciento de la población se considera totalmente vacunada, alrededor de la mitad del porcentaje mínimo necesario para disminuir significativamente la transmisión del virus, pero funcionarios de la OMS se muestran decepcionados de que la mayoría de las dosis hayan sido administradas en apenas unos cuantos países.

Mientras que las vacunas están ampliamente disponibles en algunos países, algunos otros enfrentan dificultades para inocular incluso a las personas más vulnerables y a los trabajadores de la salud. Es una situación lamentable, de acuerdo con el Dr. Tedros Adhnom Ghebreyesus, director general de la OMS, ya que él ha hecho un llamado a las naciones ricas y a las empresas a usar sus recursos para vacunar al mundo.

Ghebreyesus ha instado a que el 70 por ciento de la población mundial esté vacunada contra el covid-19 para mediados de 2022. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek