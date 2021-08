Tripulación de Frontier Airlines ata con cinta adhesiva a pasajero violento | Newsweek México

LA TRIPULACIÓN de un avión de la aerolínea estadounidense Frontier Airlines ató a un pasajero a su asiento con cinta adhesiva después de que supuestamente agrediera a tres sobrecargos durante un vuelo entre Filadelfia y Miami, indicaron este martes la policía y la compañía aérea.

El individuo, identificado como Maxwell Berry, estaba ebrio a bordo del avión, donde pidió bebidas alcohólicas. Berry, de 22 años, se volcó una bebida encima antes de ir al baño a cambiarse.

Salió con el torso desnudo y recorrió los pasillos del avión durante unos 15 minutos antes de presuntamente acosar a dos sobrecargos.

En un video del incidente publicado por varios medios locales, se puede ver a Berry gritando insultos desde su asiento.

Luego, tras golpear a un sobrecargo en el pecho, varios miembros de la tripulación lo ataron a su asiento con cinta adhesiva hasta la llegada del vuelo a Miami, donde fue arrestado por la policía por tres cargos de agresión.

La compañía aérea confirmó en un comunicado el incidente y agregó que los miembros de la tripulación implicados en lo ocurrido serían “suspendidos de vuelo hasta que se complete la investigación de los hechos”.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 3, 2021