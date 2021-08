Paros técnicos en empresas de Aguascalientes se podrían extender en lo que resta del año | Newsweek México

Debido a la escasez en la proveeduría de microcomponentes electrónicos, los paros técnicos en empresas de la industria automotriz en Aguascalientes podrían extenderse en lo que resta del año, de forma aleatoria, así lo informó el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez.

“En un tema que ya se había dicho por parte de las empresas que iba a durar el resto del año, es un tema muy complicado de abastecimiento, que no se ha podido llegar a los niveles que se tenían en 2019 y se espera que para principios de enero del año que entra se estabilice este tema”.

Desde finales del año pasado, empresas del sector han tenido complicaciones para el suministro de los componentes digitales, provenientes principalmente de Japón, lo que ha afectado las líneas de producción.

Por ello, se han estado realizando paros técnicos eventuales, en empresas como Nissan.

Para compensar los días perdidos, las empresas y los sindicatos han acordado compensar con días de vacaciones y tiempo por tiempo, sin embargo, de continuar así las condiciones laborales, se podría comenzar a tener recortes salariales.

“El tema es que se han ido agotando las vacaciones de los trabajadores, el tiempo por tiempo y probablemente esto pueda desencadenar en algo más complejo, en el hecho de que ya pudieran hacer recortes salariales, pero esperamos que no se dé eso, ahorita las empresas siguen cubriendo el 100% o permutando los días de vacaciones”.

A pesar de ello, el titular de SEDEC descartó que en los siguientes meses se pueda tener recorte de personal en las empresas, pues a pesar de las complejidades para la producción de automóviles, se sigue teniendo un mercado de exportación que sigue generando dividendos a la industria.

“Los mercados han respondido bastante bien, hay una demanda de automóviles para exportación, las empresas están ansiosas de que el abastecimiento se normalice, no es un tema que no tengan mercado y tengan que despedir gente, sino más bien de falta de componente y materias primas”, recalcó.

Por lo anterior, se han comenzado a explorar otras opciones de proveeduría de diversas regiones del mundo para tratar de recuperar el suministro que se tenía y retomar las actividades laborales de forma habitual.

“En muchos lugares del mundo se han estado anunciando inversiones en este sentido, aquí mismo en Aguascalientes ya también hay búsqueda de inversiones para esos componentes electrónicos, sabemos que no se hacen de un día para otro, una empresa no crece su capacidad de un día para otro, es gradualmente, sin embargo el desabasto no es de ahorita, sino desde finales del año pasado”, concluyó.