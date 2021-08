Opinión | Opinar, un ejercicio democrático | Newsweek México

El próximo pasado domingo se celebró la Consulta Popular, un ejercicio realizado por primera ves en la historia de nuestra Patria. Independiente de las vicisitudes, de la compleja pregunta, del embate oficial contra el INE, lo que nos deja la consulta es un ejercicio de democracia directa que deberá estar siempre en la vida de nuestro Estado Constitucional Democrático de Derecho. Este ejercicio a pesar de la participación de más de un 7 %, en Aguascalientes de un 3.7, nos deja la lección de construir un matrimonio entre la democracia representativa y la directa. Es decir, que el gobernante tenga claro que no es dueño de las decisiones, que tiene la obligación constitucional de consultar al pueblo sus opiniones, pues de lo contrario se abre la puerta a las ocurrencias.

Una de las principales acotaciones de la vida compartida es que las democracias son regímenes de gobierno fundados en la igualdad política de las y los ciudadanos, un principio moral. En esa partitura de la sinfonía de la vida política democrática constitucional queda en pentagrama que los conceptos de felicidad, autonomía, libertad, del mundo de la vida de mujeres y hombres son pares, diversos, excepcionales, ninguno supera al Otro.

Podemos inferir que las personas que se ubican en la ciudadanía, que reúnen los extremos de la ley, tiene derecho a tomar las decisiones que incidan en su interés. Decidir el SI o el NO configura la ruta de una leyenda de vida personal y social. De las decisiones de derivan los comportamientos en la vida pública y en la privada, hacerse cargo de la decisión. El cuerpo de ciudadanía debe participar en la vida política, ¡por supuesto, en el proceso de toma de decisiones colectivas!, principio y esencia de la democracia. Opinar, deliberar, participar, informarse, escuchar, argumentar, no descalificar, no culpar sin fundamentos… son ejes de la democracia de calidad, que es a la que aspira la democracia directa en la que las opiniones nutren decisiones que robustecen las políticas públicas. Se consulta para darle calidad a las decisiones como práctica efectiva de gobierno, sus instituciones reales, sus condiciones sociales y económicas, así como sus imperfecciones y contradicciones con los ideales, no para nutrir rencores.

Nuestra democracia es representativa, nos hemos acostumbradas a que los gobernantes toman las decisiones en nombre de la ciudadanía, pues ésta le concede este menester, las decisiones afectan a todas y todos. Por primera vez en la historia de nuestra Patria se accede a la democracia directa como complemento de la democracia representativa, decisiones que se nutran de las opiniones de los representados.

En efecto, nuestro referente es la Gracia y la Roma antigua, se organizaban alrededor de una asamblea, donde todos los ciudadanos podían participar y decidir de forma colectiva los asuntos de gobierno. En la baja Edad Media Venecia y Florencia también fueron democracias directas, así como otros pequeños pueblos. Estas democracias directas tuvieron características comunes, entre otras, fueron pueblos con poca población, recursos económicos comunes, igualdad muy mayoritaria, mujeres y hombres libres, hoy reconocidas como clases medias. Sin embargo, la historia luego es idílica, estas democracias fueron exclusivas y excluyentes, las mujeres, esclavos, los que no tenía rentas, no participaban. No estaban en el circuito de la política como eje de la vida compartida.

México ahora se acerca a la democracia directa con la regulación constitucional y legal. Es el conjunto de instantes en que la opinión marcará nuevos rumbos, la “doxa” no carga el equipaje de la ideologización de las circunstancias, opinar es la clave de la participación y eje de la deliberación ética y política de los asuntos públicos. Atender con el diseño y atención cartográfica de 57,087 unidades territoriales, de las cuales 605 corresponden al Estado de Aguascalientes, ello nos da la base de una normativa perfectible, pero por ahora, cumplible, atendible, bajo el principio de legalidad. 285,435 mexicanas y mexicanos atendieron las Mesas Receptoras de Consulta Popular, de las cuales más 3000 actúan en nuestro Estado; en términos de comunicación y en atención a la Ley Federal de Consulta Popular, se realizaron 377, 833 impactos en pauta de radio y televisión, solamente en los tiempos de radio y televisión del Estado mexicano, de éstos corresponden a las frecuencias de Aguascalientes. Aunado a ello los millares de impactos mediáticos, en toda la gama comunicacional, han alcanzado altos niveles de audiencia.

Las y los trabajadores del INE tienen un compromiso con la democracia, no con las ideologías, por ello el Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa es reconocido como el mejor del mundo democrático. En esa virtud el INE es responsables de la organización de la consulta, la cual fue un éxito, igual que las 278 que en 30 años ha organizado en su vida institucional. La voluntad está en el impulso propio de cada persona.