Mónica Rodríguez gana medalla de oro número 100 para México en la historia de los Juegos Paralímpicos | Newsweek México

MÓNICA RODRÍGUEZ entregó la medalla de oro número 100 a México en la historia de Juegos Paralímpicos e impuso récord mundial al cronometrar 4 minutos, 37 segundos, 40 centésimas, en la final de 1,500 metros, categoría T11, que se realizó en el cuarto día del para atletismo, de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Junto a su guía Kevin Aguilar, con quien también se llevó el oro en los Parapanamericanos de Lima 2019, la jalisciense dejó con la plata a la sudafricana Louzanne Coetzee y el bronce en manos de la keniana Nancy Koech.

“Está medalla representa mucho, porque han pasado muchas cosas antes de llegar aquí. Se la dedico a Felipe Modesto Eustacio, porque en este ciclo paralímpico de cinco años ha estado conmigo día y noche, me ha dado lo más importante y lo que jamás recuperamos, su tiempo, y creo que eso no tiene precio, entonces se la dedico con mucho cariño y agradezco a todas las personas que me han estado apoyando”, compartió en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

LOS 100 OROS DE MÉXICO EN LA HISTORIA PARALÍMPICA

Este resultado representó la medalla número 100 de México en la historia de Juegos Paralímpicos, cosecha que comenzó en Toronto 1976, donde sumaron 16; continuó en Arnhem 1980, con 20; Stoke Mandeville, Gran Bretaña, 1984, con seis; Seúl 1988, con ocho; Atlanta 1996, tres; Sídney 2000, con 10; en Atenas 2004 se sumaron 14; 10 en Beijing 2008; seis en Londres 2012; cuatro en Río 2016 y los ganados por Amalia Pérez y Jesús Hernández, para sumar el centenar de metales áureos, informó Conade.

A su vez, fue el oro 66 para el para atletismo nacional, que se reafirma como la disciplina que mayores cetros ha dado el país en Juegos Paralímpicos, y que suma total de 198, con la plata de Gloria Zarza y el bronce de Rosa Guerrero, en Tokio 2020.

En tanto, la para atleta en silla de ruedas, Gloria Zarza Guadarrama, cosechó la presea de plata en la final de impulso de bala clase F54, con un registro de 8.06 metros, su mejor marca personal, en el marco del cuarto día del para atletismo en Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Lenia Ruvalcaba ganó este domingo una medalla más para México luego de vencer a la representante de Turquía, Raziye Ulucam, en la categoría 70 kilogramos de judo.

Diego López Díaz, se adjudicó la medalla de bronce, su primera en una justa veraniega, tras cronometrar un tiempo de 45 segundos y 66 centésimas, en la final de 50 metros dorso S3, de la para natación.

Eduardo Adrián Ávila Sánchez, conquistó la medalla de bronce, en la categoría -81 Kg, tras doblegar por ippon, en los últimos segundos del combate, al francés Nathan Petit, con lo que cimbró el tatami del Nippon Budokan, santuario japonés del judo, disciplina en la que el azteca suma desde hoy, cuatro preseas en su colección personal: dos oros y bronces.

En tanto, la para natación mexicana conquistó este sábado el podio en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, gracias a Jesús Hernández Hernández, quien se colgó la medalla de oro en la prueba 150 metros combinado individual varonil, clase SM3, la cual significó la segunda presea áurea en esta edición para nuestro país y la número 99 en la historia de su participación en este máximo evento deportivo.

Este sábado también la mexicana Amalia Pérez Vázquez, hizo válidos los pronósticos y refrendó su corona paralímpica al llevarse la medalla de oro en la categoría de hasta 61 kilogramos, en la disciplina de para powerlifting. Es así como México suma 9 medallas durante los Juegos Paralímpicos. N