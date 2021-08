Con 2 medallas de oro, México suma 7 preseas en los juegos Paralímpicos Tokio 2020 | Newsweek México

LENIA RUVALCABA ganó este domingo la séptima medalla para México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, luego de vencer a la representante de Turquía, Raziye Ulucam, en la categoría 70 kilogramos de judo.

Ruvalcaba Álvarez tuvo un inicio complicado, pues cayó por ippon ante Ina Kaldani, de Georgia, en la ronda de cuarto de final. Este resultado mandó a la histórica judoca a la final B de repechaje, en la que ganó por la misma vía a la griega Theodora Paschalidou, con lo que llegó a la pelea por el metal de tercer lugar.

La judoca de 35 años comentó que no solo tuvo que derrotar a sus adversarias en el tatami para colgarse la medalla de bronce, “el último mes fue bastante complicado, no pensé que iba poder llegar aquí a Tokio por situaciones de covid-19, y de pronto se logra esta medalla. Me voy con un bronce, desafortunadamente no fue el oro que yo quería, pero con todo mi corazón está aquí este resultado y estoy contenta porque no me voy con las manos vacías”, puntualizó.

La ahora triple medallista paralímpica dedicó su presea de bronce a su primer entrenador, Agustín Cruz, quien la incursionó en el judo. “Este año se adelantó mi primer entrenador de judo y se la dedico a él y a toda su familia con todo mi corazón”, dijo.

Un día antes, Diego López Díaz, se adjudicó la medalla de bronce, su primera en una justa veraniega, tras cronometrar un tiempo de 45 segundos y 66 centésimas, en la final de 50 metros dorso S3, de la para natación de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

“Me siento muy contento y muy agradecido con toda la gente que nos estuvo apoyando antes de este evento, con todos los que estuvieron involucrados para tener este logro.

“Ese golpe en la cabeza que me di en el toque valió la pena, estoy feliz de la vida por este logro y voy a dar lo mejor de mí para las pruebas siguientes”, comentó el nadador veracruzano de acuerdo a un comunicado de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Eduardo Adrián Ávila Sánchez, conquistó la medalla de bronce, en la categoría -81 Kg, de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, tras doblegar por ippon, en los últimos segundos del combate, al francés Nathan Petit, con lo que cimbró el tatami del Nippon Budokan, santuario japonés del judo, disciplina en la que el azteca suma desde hoy, cuatro preseas en su colección personal: dos oros y bronces.

En tanto, la para natación mexicana conquistó este sábado el podio en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, gracias a Jesús Hernández Hernández, quien se colgó la medalla de oro en la prueba 150 metros combinado individual varonil, clase SM3, la cual significó la segunda presea áurea en esta edición para nuestro país y la número 99 en la historia de su participación en este máximo evento deportivo.

El representante de Guanajuato, quien experimenta su segunda aparición en una justa de verano, hizo sonar el Himno Nacional en el Centro Acuático de la capital japonesa tras completar el recorrido en un tiempo de 2:56.99 minutos, tiempo que le valió para obtener su segunda presea paralímpica tras el bronce conquistado en Río 2016.

Este sábado también la mexicana Amalia Pérez Vázquez, hizo válidos los pronósticos y refrendó su corona paralímpica al llevarse la medalla de oro en la categoría de hasta 61 kilogramos, en la disciplina de para powerlifting.

Con un levantamiento de 131 kilos, que hizo válido en su tercer intento, tras los de 125 y 126, Pérez Vázquez se consagró como tetracampeona de la disciplina, convirtiéndose así en la máxima medallista del para powerlifting mexicano con cuatro cetros, mismos que mantienen a este deporte como el tercero que más medallas ha entregado al país en justas paralímpicas de verano. N