México supera la marca de las 300 medallas en su historia en Juegos Paralímpicos | Newsweek México

CON UNA medalla de oro y dos de bronce, por parte de Arnulfo Castorena Vélez, Jesús Hernández Hernández y Nely Miranda Herrera, en el séptimo día de actividades de la para natación, México superó las 300 medallas en su historia en Juegos Paralímpicos, en Tokio 2020.

En la primera final de la jornada para el país, los 50 metros pecho, categoría SB2, Castorena Vélez se adjudicó el oro, con tiempo de 59 segundos y 25 centésimas, mientras que, Hernández Hernández, con tiempo de 1:02.27, se llevó el bronce, metal que significó el número 300 en la cuenta histórica del país en la justa veraniega.

Con esta presea, Arnulfo Castorena llegó a seis medallas paralímpicas en su palmarés: oro en Sídney 2000, oro plata y bronce en Atenas 2004, plata en Londres 2012 y oro en Tokio 2020.

“Estoy muy contento, feliz por obtener está medalla, pasaron varios años para estar nuevamente en el podio y gracias a Dios se logró. Nos vamos contentos y satisfechos, a pesar de mis 43 años de edad todavía me siento fuerte y hay que seguir trabajando, echarle ganas para lograr la clasificación a París 2024 y tener mis séptimos Juegos Paralímpicos”, dijo Castorena de acuerdo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Por su parte, Jesús Hernández, quien se convirtió en el primer mexicano en colgarse dos preseas en Tokio 2020, aseguró que este resultado tiene un significado especial.

“Es algo extraordinario para mí, me siento como el ave fénix que renace de sus cenizas, porque tuve cáncer y cuando todos creyeron que no podría salir adelante, ahí estuve; además, esta medalla de bronce simboliza un gran reto para mí, es una prueba en la que he dominado mis miedos”, comentó.

Conade también informó que la representante de Veracruz, Nely Miranda, se colgó la presea de bronce, en la final de 50 metros pecho SB3, con un tiempo de 1:01.60.

Con este podio, Miranda Herrera llegó a cuatro medallas paralímpicas, tras sus dos oros en Beijing 2008, bronce en Río 2016 y ahora bronce en Tokio 2020.

Mónica Rodríguez entregó la medalla de oro número 100 a México en la historia de Juegos Paralímpicos e impuso récord mundial al cronometrar 4 minutos, 37 segundos, 40 centésimas, en la final de 1,500 metros, categoría T11, que se realizó en el cuarto día del para atletismo, de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

En tanto, la para atleta en silla de ruedas, Gloria Zarza Guadarrama, cosechó la presea de plata en la final de impulso de bala clase F54, con un registro de 8.06 metros, su mejor marca personal, en el marco del cuarto día del para atletismo en Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Lenia Ruvalcaba ganó este domingo una medalla más para México luego de vencer a la representante de Turquía, Raziye Ulucam, en la categoría 70 kilogramos de judo.

Diego López Díaz, se adjudicó la medalla de bronce, su primera en una justa veraniega, tras cronometrar un tiempo de 45 segundos y 66 centésimas, en la final de 50 metros dorso S3, de la para natación.

Eduardo Adrián Ávila Sánchez, conquistó la medalla de bronce, en la categoría -81 Kg, tras doblegar por ippon, en los últimos segundos del combate, al francés Nathan Petit, con lo que cimbró el tatami del Nippon Budokan, santuario japonés del judo, disciplina en la que el azteca suma desde hoy, cuatro preseas en su colección personal: dos oros y bronces.

En tanto, la para natación mexicana conquistó este sábado el podio en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, gracias a Jesús Hernández Hernández, quien se colgó la medalla de oro en la prueba 150 metros combinado individual varonil, clase SM3, la cual significó la segunda presea áurea en esta edición para nuestro país y la número 99 en la historia de su participación en este máximo evento deportivo.

Este sábado también la mexicana Amalia Pérez Vázquez, hizo válidos los pronósticos y refrendó su corona paralímpica al llevarse la medalla de oro en la categoría de hasta 61 kilogramos, en la disciplina de para powerlifting. Es así como México suma 9 medallas durante los Juegos Paralímpicos. N