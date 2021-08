'Las medidas sanitarias deben practicarse aun después de la vacuna' | Newsweek México

“La vacunación no evita que exista la posibilidad de infectarse ni de contagiar”,

explica en entrevista el médico internista e infectólogo Francisco Moreno Sánchez.

LA LLEGADA de las vacunas contra el covid-19 y, con ellas, también las variantes que han aumentado los casos de contagios han provocado que la población a escala mundial continúe generando una serie de dudas y mitos que a su vez crean desinformación y malos cuidados.

Sobre el tema, el médico internista e infectólogo Francisco Moreno Sánchez, director de Medicina Interna del Centro Médico ABC, comenta en entrevista con Newsweek México que uno de los aspectos principales que no debe dejar pasar la población es que las medidas sanitarias deben continuar aun después de la vacunación contra el covid-19.

“El cubrebocas debe usarse aun después de la vacunación. También deben seguirse practicando las medidas sanitarias de sana distancia y lavado frecuente de manos. La vacuna contra el covid-19 protege a las personas para que no padezcan la enfermedad en un estado extremo, es decir, que no lleguen al hospital gravemente o que se mueran.

“La inoculación no evita que exista la posibilidad de infectarse ni de contagiar. Finalmente, la meta es que no siga habiendo contagios porque, mientras esto suceda, va a seguir expandiéndose el virus. Si los vacunados no usan cubrebocas y se contagian van a seguir diseminando la enfermedad”.

El médico también recomienda que, si una persona es diagnosticada con coronavirus, es mejor que espere dos semanas después del alta médica para llevar a cabo la inoculación.

Sobre los tratamientos contra el covid-19, Francisco Moreno Sánchez explica que en este momento no existe un tratamiento 100 por ciento efectivo. “Sabemos mucho más de la enfermedad, estamos usando medicamentos que han demostrado que son los mejores, pero, desafortunadamente, aun con los mejores medicamentos y las mejores medidas, hay pacientes que no evolucionan bien”.

A pregunta expresa sobre si la vacuna contra la influenza también protege contra el coronavirus, el médico infectólogo responde que esta inoculación previene esa enfermedad, que puede presentarse con un cuadro similar al de covid-19 y que puede confundirse. Además, los pacientes que llegan a contraer influenza y coronavirus tienen una posibilidad de mortalidad 25 por ciento mayor que cuando tienen solamente covid-19.

Asimismo, Moreno Sánchez explica que no es recomendable hacerse una prueba de anticuerpos en un laboratorio para verificar si funcionó la vacuna contra covid-19.

“Esos estudios no se deberían hacer de rutina, se deben realizar solamente en situaciones especiales, es decir, cuando la persona tenga alguna enfermedad que haga que la respuesta de defensas pueda ser inadecuada. Ahí sí es importante saber si hubo o no efecto. Pero, en la mayoría de las personas, no se necesitan hacer esas pruebas porque no indican cuándo termina la inmunidad, ni cuánto dura, ni cómo se van a comportar esos anticuerpos”.

En tanto, cuando una persona ya ha sido vacunada en su totalidad se debe recordar —indica el médico— que el establecimiento de una vida normal no depende de la vacuna. Depende del control de la pandemia porque, mientras haya virus, hay posibilidad de que las personas se infecten y contagien a alguien más.

“Vamos a tener una vida normal cuando la diseminación del virus caiga a niveles lo suficientemente seguros, por ello debemos vacunarnos y usar cubrebocas”, recomienda el médico especialista.

¿Las vacunas contra el covid-19 provocan cáncer?, se le cuestiona tras las dudas públicas que esta idea ha generado.

Francisco Moreno Sánchez responde: “La vida produce cáncer. Pero no hay ningún factor relacionado con la vacuna que haya demostrado que pueda asociarse con esta enfermedad. Desafortunadamente, existe mucha gente que no cree en las vacunas y está en su derecho, pero lo que no se vale es desinformar”.

De igual manera, explica, “se miente al decir que hay esterilidad, que hay invasión a nuestro código genético, que produce cáncer. Las vacunas son muy seguras. En ABC la mayoría de los pacientes que estamos ingresando en este momento son personas que no están vacunadas; el tercer repunte de los contagios en México es por pacientes en su mayoría jóvenes que se descuidaron y que no estaban vacunados”.

El médico especialista concluye que “habrá vacunas mejores que otras, pero por su reciente creación aún no tenemos la posibilidad de escoger la vacuna que deseamos. Lo importante es vacunarse”. N