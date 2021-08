Me voy con la conciencia tranquila, dejamos finanzas sanas: Tere Jiménez | Newsweek México

A unos días de rendir su último informe de gobierno como presidenta municipal de Aguascalientes y de volver a solicitar licencia al cargo para asumir su próxima responsabilidad como diputada federal de representación proporcional por el Partido Acción Nacional (PAN), Teresa Jiménez Esquivel, aseguró que se va con la conciencia tranquila, ya que durante las dos gestiones en las que estuvo al frente del ayuntamiento se hizo un manejo eficiente de las finanzas públicas.

Subrayó que, durante los cinco años de gobierno municipal, no se tuvieron observaciones de los órganos auditores y fiscalizadores del estado y la federación que requirieran el resarcimiento de recursos económicos.

“Nos vamos en paz, con la conciencia tranquila, cada servidor público hizo lo que le correspondía hacer en tiempos de limitaciones económicas para Aguascalientes, fuimos responsables en las finanzas públicas; yo le puedo sostener la mirada a quien sea, cualquier señalamiento debe de estar bien sustentado en la ley”.

Tras la pandemia del Covid-19, las complicaciones económicas se hicieron más latentes en los entes de gobierno, pero a pesar de ello se continuó privilegiando a los sectores vulnerables del municipio capital, agregó.

“Cualquier determinación o señalamiento, deben de estar sustentados, nosotros le debemos cero pesos a la Auditoría Superior de la Federación durante estos casi cinco años, no tuvimos ningún problema con la Auditoría, en el Órgano Superior de Fiscalización realmente no representamos una observación que haya sido resarcitoria de algún daño al erario público, hasta el día de hoy no hemos tenido asuntos y en el Instituto Estatal de Transparencia tenemos una calificación de 10, porque cada vez que nos hacen un requerimiento de información, siempre estamos en la disposición de entregarla”.

Sobre la vinculación a proceso a la que fueron sujetos cuatro funcionarios de la administración municipal por el delito de fraude y uso indebido del ejercicio público, por la presunta adquisición de luminarias a sobreprecio, por un monto de 130 millones de pesos, la alcaldesa capitalina aseguró que todo el proceso de la licitación fue transparente y apegado a la normatividad, por lo que pidió a la Fiscalía Estatal Anticorrupción fundamentar bien la carpeta de investigación sobre el tema.

“Cuando algo brilla, cuando algo se hace bien, somos el primer lugar en alumbrado público a nivel nacional y cuando se estuvo llevando todo este tema del procedimiento y los procesos jurídicos que llevaron, yo les decía que tranquilos, que todo estaba bien; ellos (Fiscalía Anticorrupción) deben fundamentar bien, lo que yo tengo consciente es que ni siquiera fueron las cotizaciones de las luminarias que nosotros pusimos”, subrayó.

En otro tema, Jiménez Esquivel reconoció que ha sido víctima de violencia política de género durante su gestión al frente del municipio, con lo que se estaría buscando minimizar los logros que se han tenido en los últimos cinco años.

“Yo he sufrido violencia política de género, todos los días estamos sujetos a este tipo de violencia, denostaciones en las redes sociales, en donde han estado haciendo señalamientos constantes, en donde piensan que el gobierno municipal está actuando mal, cuando realmente las cosas y la realidad a nivel nacional es que Aguascalientes va bien y de los mejores calificados, a pesar de la historia que estamos viviendo en estos momentos”.

Finalmente, declaró que continuará trabajando en coordinación con los demás niveles de gobierno para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio.

“Aquí lo más importante no son nuestros egos personales sino el trabajo que debemos de dejar en Aguascalientes, porque no tenemos que poner excusas como la pandemia o la falta de presupuesto”.