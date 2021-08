Hasta 90 camiones urbanos podrían ser sacados de circulación, si no se unen a ADO | Newsweek México

Los 43 camiones urbanos que fueron sacados de circulación este fin de semana por no contar con los permisos vigentes, pertenecen a la empresa Línea Express Aguascalientes, que hasta el momento es la única que no ha accedido a sumarse a la fusión con ADO para la prestación del servicio del transporte público urbano.

En entrevista, el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, señaló que la decisión de retirar las unidades que no cuentan con los permisos actualizados es el primer paso para el nuevo esquema para la prestación del servicio de transporte público, por lo que, de no sumarse a él, se podrían sacar de circulación las más de 90 unidades que dependen de dicha empresa.

“Es una transición de poco a poco, es un proyecto estratégico el tema del YoVoy, hay una empresa que no ha querido llegar a un acuerdo, fueron cuatro empresas las que ya firmaron y ya están en fusión con ADO y hay otra que no, entonces tuvimos que sustituir unos camiones de esta con otros; esta empresa tiene 90 y tantos camiones, no se llegó a un acuerdo con el representante legal, pero creo que al final algunos de los socios pudieran entrar, entonces no está cerrada la negociación”.

Aunque algunos socios de la empresa Línea Express Aguascalientes han manifestado su interés en participar en el nuevo esquema con ADO, otra cantidad se ha resistido, teniendo hasta octubre como límite para la conformación de la empresa que se encargará del sistema de transporte.

“Siempre va a estar abierta la negociación, hasta el mes de octubre, que es cuando se hará la única empresa que va a manejar el YoVoy, pero de no ser así se seguirán sustituyendo autobuses y se tendrá que dar entrada a otro inversionista, que ojalá que sea local”.

Línea Express Aguascalientes es la empresa encargada de operar las rutas 20, 40 y 41/ Penal, que son algunas de las de mayor demanda de usuarios, al circular por vialidades como Av. Convención de 1914 (Primer Anillo), Av. Aguascalientes (Segundo Anillo) y Av. López Mateos.

La mayor parte de la flotilla vehicular consta de autobuses de la marca china Yutong, los cuáles fueron adquiridos hace dos años vía crédito, y que fueron anunciados por el gobierno estatal como un paso más hacia la modernidad del transporte público urbano al ser unidades de gas natural, con adaptabilidad para personas con discapacidad y tecnología a bordo.

“Es un crédito que ellos asumen, también la deuda de ese crédito, ya es un tema de manejo financiero-administrativo de la propia empresa”, añadió.

A pesar de ello, el mandatario aseguró que conforme se vayan sacando de circulación más autobuses, se sustituirá con unidades locales e incluso de otros estados del país, como sucedió este lunes con el regreso a clases.

“Está garantizado el tema, precisamente hoy no podíamos arriesgar hoy que iban a iniciar las clases y que iba a haber mayor demanda de las unidades de transporte público, por eso tuvimos que meter nuevos camiones”, concluyó Orozco Sandoval.