EU: líder anticubrebocas fallece tras enfermar de covid-19 | Newsweek México

CALEB WALLACE, el hombre que se convirtió en el líder de un movimiento en Estados Unidos que estaba en contra del uso del cobrebocas como medida sanitaria contra el covid-19, falleció tras contagiarse con el virus.

El hombre de 30 años de edad, originario de Texas, organizó varias movilizaciones y protestas en contra de las vacunas y del cubrebocas, hace poco más de un mes contrajo coronavirus por lo que se automedicó con el desparasitante veterinario ivermectina, después de esto tuvo que ser hospitalizado.

Caleb falleció el sábado pasado mientras y estaba esperando el nacimiento de su cuarta hija. “Wallace fue tan persistente en su oposición a las políticas públicas para enfrentar la pandemia que se negó a realizarse una prueba cuando comenzó a sentirse enfermo, el 26 de julio pasado. En un inicio, también se opuso a ir al hospital”, publicó CNN de acuerdo al testimonio de su esposa en una entrevista con el New York Times .

“No quería ver a un médico, porque no quería ser parte de las estadísticas de las pruebas de covid-19”, declaró su esposa, según el diario Daily News.

Además de ivermectina usó vitamina C y pastillas de zinc, sin embargo, el cuadro de salud de Wallace comenzó a empeorar e ingresado en el hospital el 30 de julio, donde se diagnosticó que sufría una infección de covid-19, de acuerdo con la historia del San Angelo Standard-Times. Permaneció inconsciente desde el 8 de agosto, hasta que perdió la vida el pasado sábado, informó CNN.

La acción pública más reciente de Wallace fue una carta abierta, publicada localmente el 10 de abril de 2021, al Distrito Escolar Independiente de San Angelo, donde pidió a la junta escolar que “rescinda todas las políticas sanitarias relacionadas con el covid-19, inmediatamente”.

Un día antes de conocerse el fallecimiento de Wallace, su esposa, quien se dedicó a recaudar fondos para hacer frente a los costos médicos, publicó: “A quienes le desean la muerte, lamento que sus puntos de vista y opiniones les causaran algún daño. He rezado para que él saliera de esto con una nueva visión y un mayor aprecio por la vida. No puedo decir más porque no puedo hablar con él”. N