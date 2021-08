'Si no se logra buen control del covid-19 es posible que haya otra variante peor que Delta': Fauci | Newsweek México

“SI no se logra un buen control de la propagación del coronavirus y no se vacunan más personas, es posible que haya otra variante que sea peor que delta”, dijo el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a George Stephanopoulos de ABC en Good Morning America.

Durante la entrevista de este jueves, el doctor Fauci explicó que “mientras el virus continúe propagándose, le da una amplia oportunidad de mutar, y cuando le da una amplia oportunidad de mutar, tarde o temprano puede obtener otra variante, y es posible que esa variante ser en algunos aspectos peor que la variante ya muy difícil con la que estamos lidiando ahora”.

“Esta es una de las principales razones por las que desea suprimir por completo la circulación del virus en la comunidad. La gente dice ‘no quiero vacunarme porque soy yo y me preocupo por mí’, ‘no estoy impactando a nadie más’, simplemente no es el caso.

“Porque cuando las personas no se vacunan, permiten que el virus circule por la comunidad, y cuando lo hace, incluso si no enferma a un individuo en particular, pueden estar asintomáticos, esa persona sigue siendo un vehículo para el propagarse a otras personas”.

Fauci señaló que “si aparece otra con una capacidad de transmisión igualmente alta, o también más grave, entonces realmente podríamos tener problemas. Si no aplastamos este brote hasta el punto de lograr que la abrumadora proporción de la población se vacune, entonces lo que sucederá es que el virus continuará avanzando durante el otoño y el invierno”.

También dijo que “tenemos mucha suerte de que las vacunas que tenemos ahora funcionen muy bien contra las variantes. Somos muy afortunados de que así sea”.

Identificada por primera vez en India, donde empezó a propagarse en abril, esta variante del SARS-CoV-2 está presente en al menos 115 países, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). N