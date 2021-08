Barbosa: conflicto en Bonafont no es problema nuestro, es de Conagua | Newsweek México

Puebla, Pue. Tras el llamado de cientos de trabajadores de la planta Bonafont que piden a la administración estatal que la empresa sea liberada por pobladores de Juan C. Bonilla que la tomaron desde el pasado 22 de marzo, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta señaló que es un asunto del gobierno federal y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues fueron quienes entregaron los permisos de funcionamiento, por ello no va accionar por la fuerza ninguna acción de apertura de la planta.

Barbosa Huerta reveló que Carlos Armando Popoca, delegado de la Secretaría de Gobernación en Puebla, es quien está detrás de la manifestación de los trabajadores de la empresa.

“Los del sindicato de trabajadores de Bonafont, alrededor de 100, 150 personas, exigiendo que el gobierno del estado le dé solución a la apertura de la planta del bloque y parálisis de trabajos de la planta Bonafont, es un asunto federal ¡eh! Que debe resolver la delegación de la Secretaría de Gobernación Federal y la Conagua, ¿Quién expidió la licencia de funcionamiento de esa planta? Conagua, y luego el que hoy es delegado de la Secretaría de Gobernación fue parte de esta causa, de estos movimientos, hay toda una ficha informativa de eso, que fue uno de los que ahí agitaban el tema al principio del problema”, dijo en conferencia de prensa.

Enfatizó que este asunto no le compete al gobierno del estado, sin embargo por ocurrir en territorio poblano, la administración estatal está sirviendo de intermediario con los inconformes.

Dijo que al intervenir la Federación podría haber acciones coercitivas, sin embargo Barbosa Huerta dijo estar preocupado porque pueda haber una confrontación personal entre los trabajadores que ya están movilizados para que se abra la planta y los que tienen impedido el funcionamiento de la misma.

“No es del gobierno del estado. Es del gobierno sólo porque ocurre en el territorio estatal y claro que estamos nosotros sirviendo de intermediarios y amables componedores, pero yo no voy accionar por la fuerza ninguna acción de apertura de la planta, no, es un asunto de la Federación con sus posibilidades coercitivas, como tiene que ser. El temor que a mí me preocupa es que pueda haber una confrontación personal entre los trabajadores que ya están movilizados para que se abra la planta, y los que tienen impedido el funcionamiento de la misma, que son pobladores de la región y son de otras regiones y otros estados”, acotó.

*JR *BC

Con información de Diario Puntual