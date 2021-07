Pese a denuncias, Conagua ignora extracción ilegal de agua en Puebla | Newsweek México

Puebla, Pue. A pesar de que se han hecho denuncias por la extracción de agua ilegal en el estado de Puebla, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hace caso omiso de investigar los casos, reclamó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El titular del Poder Ejecutivo dijo que muchos empresarios del campo hacen una extracción ilegal y excesiva del agua, como ocurre en Coxcatlán.

Sin embargo, Barbosa Huerta aclaró que hay agricultores que cuentan con la documentación en regla para la extracción de agua, no obstante, la mayoría no tienen los documentos necesarios.

“Con permisos, unos sí, Conagua y otros no, solapados y eso existe en todo el estado, y por más denuncias que se presenten Conagua hace caso omiso, y el caso particular del área donde se llevó a cabo el socavón (en Juan C. Bonilla), yo estoy en favor de ese estudio del científico que es del Politécnico”, declaró en conferencia de prensa.

En este mismo sentido, el mandatario poblano aseguró que no es un socavón el hundimiento de Ahuazotepec, ya que se construyó un agujero de 2 metros para hacer un jagüey.

“Hicieron un hoyo de dos metros para hacer un jagüey según tengo entendido, porque ni pozo profundo, ni poso artesanal, un jagüey”, refirió.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual