Ni construí ni vendí condominios mencionados en denuncia. Guakil señala confusión en la Fiscalía. | Newsweek México

El presidente de Grupo Cosmopolitan, David Saul Guakil, ofreció una conferencia de prensa para aclarar que no tienen ninguna relación jurídica ni de compra venta de los condominios Distrito Revolución, en la denuncia por fraude en su contra, ventilada a medios de comunicación el día de ayer.

David Saul Guakil dijo extrañarle la difusión mediática que se le dio al tema, y enterarse de la denuncia en su contra primero a través de los medios de comunicación.

“El comunicado que mandaron a todos los medios es muy sensacionalista, en vez de preocuparme, la verdad es que me estaba riendo”, explicó el empresario.

A pesar de no tener relación con los condominios señalados, sus abogados darán la respuesta a la Fiscalía “porque yo creo que esto es un malentendido”, detalló.

“No es algo que yo construí ni vendí pero de todos modos voy a dar la cara porque mi nombre está en los medios”.

Ayer se divulgó una información en medios donde se relata que la Fiscalía General del Estado de Baja California, (FGEBC), abrió una carpeta de investigación en contra de Saúl Guakil, y otras tres personas, a quienes citó a declarar.

El empresario confirmó que hoy se enteró que hay un escrito que llegó a su nombre donde lo citan a declarar por la denuncia de fraude.

“Lo que más me extraña es que en esa sociedad que hablan no tengo ningún interés jurídico, no aparezco ni en las escrituras de compra venta, ni en las escrituras de construcción, es un edificio que construyó en sociedad algún miembro de mi familia”, agregó.

Por su parte, el representante Jurídico de Grupo Cosmopolitan, Arturo Pérez, dijo que no aún no saben de que se les acusa pues no conocen la querella, pero que este tipo de demandas no es un delito grave, sino un asunto técnico.

Detalló que los citatorios presentados por la FGEBC, se refieren a dos carpetas de investigación, que no tienen fecha y en general están confusos.

El presidente de Grupo Cosmopolitan, aseguró que en los nueve años de la compañía en el mercado nunca ha tenido ninguna denuncia por fraude.

En promedio entregan mil condominios al año, que cuentan con una garantía de dos años y están certificados, contando con estándares internacionales de calidad.