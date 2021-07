López Obrador revela que su hijo menor, Jesús Ernesto, dio positivo a covid-19 | Newsweek México

EL PRESIDENTE de México, Andres Manuel López Obrador, informó este martes que hace poco su hijo Jesús Ernesto dio positivo a covid-19, y subrayó que él no se contagió ya que está vacunado, al igual que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

“Voy a dar un dato, se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte, y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca, entonces esta es una prueba de que sirven las vacunas”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina.

El mandatario añadió: “No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero bueno, que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores, y que ayude también a quitar todos esos obstáculos, porque se trata de vacunas que están demostrando su efectividad”.

Durante la conferencia el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que “en Chiapas no se quieren vacunar, sin embargo en los últimos 17 días demostramos que eso no era del todo cierto. Desde febrero y hasta el 8 de julio en el estado se habían vacunado 643 mil personas, pero ya llegamos al millón 85 mil 814 vacunados con una primera dosis”, explicó.

López Obrador aseguró: “Tenemos abasto suficiente de vacunas. Se están reforzando las brigadas de vacunación. Ya se tomó la decisión de vacunar al 100 por ciento de 18 años en adelante en municipios pequeños de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas”. “Bendita vacuna”, aseveró el presidente.

En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que “aunque tenemos una tercera ola, hay naciones con la quinta ola; tenemos 48 por ciento de la población adulta vacunada”.

“La probabilidad de que las personas enfermas necesiten hospitalización o fallezcan, se ha reducido sustancialmente”, aseveró el subsecretario.

El doctor López-Gatell, dijo que: “Con respecto a julio de 2020, tenemos 37 por ciento más casos, pero una reducción de 34 por ciento si lo comparamos en enero de este año; tenemos una reducción de 87 por ciento en mortalidad, la razón son las vacunas”. N