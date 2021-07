Familia afectada por socavón rechaza terrenos ofrecidos | Newsweek México

Puebla, Pue. La secretaria de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Hill Mayoral, informó que la familia Sánchez Xalamihua, que perdió su casa por la aparición del socavón en Santa María Zacatepec, junta auxiliar de Juan C. Bonilla, no ha aceptado los terrenos que propone el ayuntamiento para edificar su nueva vivienda.

La secretaria explicó que el presidente de Juan C. Bonilla, Joel Lozano Alameda, ha presentado varias propuestas a la familia damnificada pero no han querido aceptar, sin embargo la funcionaria no abundó en los motivos.

“Hay propuestas por parte del presidente municipal que le han hecho a la familia afectada que perdió su casa, sin embargo entiendo que ellos no lo han querido aceptar, pero propuestas ya hay“, declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, dijo que, a pesar de las lluvias el socavón mantiene su tamaño de 126 metros en su eje mayor y 123 metros en su eje menor.

En otro tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que no hay una solicitud formal de las preparatorias de Centros Escolares de desincorporarse de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Aseguró que no ha habido ninguna gestión formal para separarse de la BUAP, pero hay inconformidades por el cobro de cuotas, aprobación de maestros, calendario escolar, entre otros asuntos que consideró se ajustarán y resolverán.

Agregó que en caso de que ocurra la desincorporación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) asumirá la certificación de las preparatorias de centros escolares.

Con información de Diario Puntual