Colectivo Voz de Desaparecidos pide conocer iniciativa de Barbosa antes de sesión legislativa | Newsweek México

Puebla, Pue. El Colectivo la Voz de Desaparecidos, pide conocer la iniciativa de ley que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta propone, antes que de que la actual legislatura convoque a una sesión extraordinaria para dictaminar y aprobar cualquiera de los dos proyectos de Ley para Personas Desaparecidas en Puebla.

Derivado de la reunión que se dio ayer jueves con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del poder federal, Alejandro Encinas, la presidenta de este colectivo, María Luisa Núñez Barojas, explicó que su temor es que los diputados aprueben, como acostumbran sin revisar y sin corregir los errores, la iniciativa que envió Barbosa Huerta, por ello, insisten en que se pruebe la del colectivo.

“Lo preocupante para nosotros es que los diputados aprueban las iniciativas del gobernador sin revisar, o haces que las revisen, las dictaminan a modo sin cuestionar nada, eso nos pone en una situación en desventaja, (…) que deja sin función los derechos de los familiares”, destacó.

María Luisa Núñez Barojas reconoció que el colectivo no está ajeno a que el Congreso apruebe el proyecto enviado por Barbosa Huerta, siempre y cuando se compruebe que es “idéntica” a la que el colectivo ha venido trabajando desde el 2019 y que presentó desde el 15 de julio del 2020, o en su defecto que la propuesta del gobernador sea tomada como un “complemento” del proyecto que ya tienen los diputados.

Admitió que el colectivo no comprende cuál es la resistencia de los diputados para no aprobar la iniciativa que ellos presentaron desde hace un año, misma que obliga a dependencias de gobierno como la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General del Estado (FGE), Comisión de Búsqueda Estatal, y la Secretaría de Salud, a colaborar con la localización de personas reportadas como desaparecidas.

“Porque no quieren aprobar, será que a veces se sienten aludidos, será que alguien de ahí tiene intereses en esos grupos si se descubre a donde se llevan a nuestros desaparecidos, hablando del delito de la Red de Trata. Tal vez no quieran aprobar la ley porque quieren proteger a alguien, hay intereses de por medio, ya no sabemos qué pensar de todo esto”, concluyó.

