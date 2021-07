El ciclo escolar termina sin opciones para los niños ante la alerta constante de covid: ANEP | Newsweek México

A UNOS días de concluir el ciclo escolar actual y sin lineamientos sobre las precauciones sanitarias que deberán tener los proveedores de cursos de verano que están fuera del sistema educativo, Alfredo Villar, director de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), advierte que nuevamente se ponen en riesgo las alternativas que los niños tienen para retomar actividades en la nueva presencialidad impuesta por el covid-19.

Villar explica que ha habido “ocurrencias” e “improvisación” por parte de las autoridades que deben revisar cuáles son las nuevas condiciones a las que se enfrentará el sistema educativo.

La ANEP ha sido una de las organizaciones que se ha sumado al llamado de otras para insistir en que los niños no pueden continuar en confinamiento, dados los problemas de salud mental que esto les provoca, además de las implicaciones que tiene el tiempo perdido para asimilar aprendizajes y actividades fundamentales para su formación.

“Tenemos que hacer algo con las autoridades y que sean firmes con las decisiones que se están tomando y sepamos que esto va para largo. No asumir que, como ya están vacunados los maestros, ya está todo arreglado. No. Porque no están vacunados todos los alumnos ni todos los padres de familia”, advierte el dirigente de la ANEP.

Villar dice que indicar como “voluntario” el regreso a clases presenciales fue poco efectivo, sumado al señalamiento de que las escuelas solo podrían abrir en semáforo verde, pues ahora que en varias entidades se está regresando a alerta amarilla o naranja, nuevamente los niños se quedan sin opciones.

El presidente de la ANEP se refiere a que la falta de firmeza por parte de las autoridades para ofrecer alternativas a las familias provocará un retraso educativo que tardará en recuperarse entre 6 y 10 años. “Si seguimos en las mismas condiciones se va a tardar muchísimo más”, lanzó.

“No podemos esperar que, en el siguiente ciclo escolar, entren los 37 millones de estudiantes al mismo tiempo, en las 270 mil escuelas que hay a nivel nacional y con los 3 millones de trabajadores que hay en el sector de la educación. Ahí sí podría haber un gran problema”, advirtió.

En otros países, también se ha puesto sobre la mesa qué ocurrirá con las opciones de curso de verano que el año pasado debieron cerrar por las restricciones de movilidad. Al igual que en México, algunas familias consideraron las clases a distancia como poco efectivas y las llamadas “burbujas” representaron varios desafíos porque limitaban la interacción entre los niños.

“Conviene más a las escuelas particulares cumplir con todos los protocolos capacitando a los docentes, a los padres de familia y a los estudiantes para empezar a enfrentar estos problemas (de la nueva presencialidad), sabiendo qué tienen que hacer en la escuela y en su casa”, explica Villar.

Este jueves, México sumó 201 nuevas víctimas del covid-19 a una lista que ya registra 233,248 defunciones. También agregó 6,081 nuevos casos de contagios, con lo que la cifra llegó a 2 millones 525,350 casos confirmados. N