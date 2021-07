Arturo Ávila rebasó el tope de gastos de campaña en 22%: INE | Newsweek México

El candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes por la coalición “Juntos haremos historia” (MORENA- Partido del Trabajo- Nueva Alianza), Arturo Ávila Anaya, rebasó el tope de gastos de campaña hasta en un 22%, lo que significó una diferencia de 2 millones 568 mil 897 pesos, según el dictamen consolidado de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

El documento indica que el candidato reportó gastos ante la plataforma digital del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por 14 millones 257 mil 156 pesos, cuando el tope de gastos de campaña fue fijado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) en 11 millones 832 mil 390 pesos.

Derivado de lo anterior, el INE fijó una multa de 4 millones 143 mil 823 pesos a la coalición “Juntos haremos historia”.

Ávila Anaya fue el único aspirante a la presidencia municipal de la capital que rebasó el tope de gastos de campaña, según el dictamen de fiscalización.

Aplica INE multas por más de 17 millones de pesos

Sin embargo, para el resto de los cargos de representación popular que estuvieron en juego en el proceso electoral 2020-2021, el INE resolvió aplicar un total de multas por 17 millones 143 mil 728 pesos.

La coalición “Juntos haremos historia” (MORENA- PT- Nueva Alianza) fue la que recibió un monto mayor de sanciones, con 4 millones 143 mil 823 pesos.

Además, de forma individual, MORENA fue multado con 770 mil 243 pesos, el PT con 177 mil 861 pesos y Nueva Alianza Aguascalientes con 38 mil 680 pesos.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), por su parte, recibió multas por 3 millones 188 mil 828 pesos y el Partido Libre de Aguascalientes por 3 millones 51 mil 747 pesos.

Finalmente, los partidos políticos nacionales de reciente creación no se salvaron de las multas, ya que Redes Sociales Progresistas (RSP) recibió una multa de 2 millones 57 mil 667 pesos y Fuerza por México por un millón 714 mil 278 pesos.

La cantidad desglosada de multas por partido es la siguiente:

Imposición de sanciones por violaciones a la normatividad electoral Resolución INE/CG1319/2021 Sujeto Obligado Importe de sanción Partido Revolucionario Institucional $3,188,828.41 Partido del Trabajo 177,861.46 Partido Verde Ecologista de México 263,144.53 Movimiento Ciudadano 351,310.40 Morena 770,243.53 Partido Encuentro Solidario 384,107.58 Redes Sociales Progresistas 2,057,667.76 Fuerza por México 1,714,278.88 Partido Libre de Aguascalientes 3,051,747.58 Nueva Alianza Aguascalientes 38,680.69 Coalición “Por Aguascalientes” 998,181.01 Coalición “Juntos Haremos Historia en Aguascalientes” 4,143,823.24 Candidaturas Independientes 3,853.66 Total $17,143,728.73

De acuerdo al dictamen, el 74% de las multas corresponden a los rubros de egresos no reportados, eventos registrados de manera extemporánea, registros extemporáneos en el SIF, egresos no comprobados, ingresos no reportados, ingresos no comprobados y gastos no reportados con veracidad.

Finalmente, cabe destacar que todos los partidos políticos en Aguascalientes cumplieron con la nueva disposición de otorgar al menos el 40% del financiamiento público destinado a campañas a las candidatas mujeres, a fin de prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política de género.