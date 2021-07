Aplican clausuras a negocios formales pero no a ambulantes en Puebla | Newsweek México

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), hizo el llamado a sus agremiados a seguir con lo que marca el decreto emitido por el estado, debido a que dos establecimientos de venta de tacos afiliados a este organismo, fueron clausurados este fin de semana por no cumplir el horario, en los operativos de Protección Civil Estatal y Municipal.

La presidenta Olga Méndez Juárez, dio a conocer que dichos negocios fueron clausurados el viernes pasado por Protección Civil Municipal, pues hubo operativos en Zavaleta, donde existen diversas taquerías establecidas y que no están cumpliendo el horario establecido por el gobierno estatal.

Méndez Juárez, mencionó que varios de sus agremiados acusaron que no existe una competencia justa, puesto que hay taquerías ambulantes que no cuentan con un decreto y los establecidos sí, lo cual hace una venta desigual.

“Porque lo primero que me dicen es que el comercio informal no tiene decreto, pero lamentablemente ahí no podemos nosotros hacer nada”, dijo.

Cabe mencionar que, en diversos puntos de la capital poblana, existen este tipo de negocios en la vía pública, donde no se les aplican las restricciones anti Covid, pues estos atienden a comensales a las 12:00 y 01:00 horas sin considerar aforo y horario con acciones por parte del Ayuntamiento de Puebla.

Con información de Diario Puntual