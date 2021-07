El 60 por ciento de los mexicanos no ahorra para emergencias | Newsweek México

SEIS de cada diez mexicanos carecen de fondo de ahorro para emergencias, de acuerdo con un estudio hecho por la fintech yotepresto.com, a pesar de que este tipo de contingencias son muy comunes.

El sondeo revela que son diversos factores por lo que la gente no ahorra. Esto se debe por múltiples razones, por ejemplo, 24 por ciento de los consultados dijo que no tiene el hábito del ahorro, 21 por ciento aseguró que le falta disciplina; 17.3 por ciento mencionó que sus ingresos son muy bajos, y 16.1 por ciento reconoció que no lo considera importante.

“La cultura del ahorro en nuestro país es sumamente baja y las personas no son conscientes de que deben guardar dinero para una emergencia. Durante este ejercicio, nos sorprendió que el 16 por ciento considere que no es importante tenerlo, ya que el no crearlo te obliga a endeudarte a la menor eventualidad y a mantenerte estresado por tu salud financiera, sobre todo en tiempos de crisis”, dijo Luis Chávez, director de la empresa.

Y es que la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, establece que solo 36 por ciento de las cuentas bancarias en México son de ahorro y únicamente hay 13.5 millones de instrumentos de este tipo en los bancos (sin contar las afores).

El estudio de la fintech da a conocer que, ante la pregunta de qué pasaría si hoy mismo tuvieran una emergencia, el 37 por ciento de quienes no tienen un fondo de ahorro admitió que pediría dinero a amigos o familiares, mientras que otro 37 por ciento solicitaría un préstamo con una institución financiera y el 26 por ciento restante utilizaría otro ahorro, por ejemplo, el de su jubilación.

Chávez mencionó que solicitar un préstamo ante una emergencia es una de las peores decisiones que una persona puede tomar, ya que la expone a aceptar pésimas condiciones.

LA EMERGENCIA NO ES BUENA CONSEJERA

“Cuando tú pides un préstamo en una emergencia necesitas que sea de inmediato y eso juega en tu contra, porque terminas aceptando condiciones que no son favorables para ti, por ejemplo, tasas muy altas, muchas comisiones y, tal vez, plazos muy largos. Por esto, precisamente, es que tener un fondo de ahorro para esto es más que recomendable”, subrayó el también cofundador de la empresa.

En cuanto a qué emergencia les preocupa más a quienes no tienen este colchón, 50 por ciento aseguró que un problema de salud, 30 por ciento dijo que el desempleo, mientras que 20 por ciento consideró que un accidente.

Chávez aseguró que es relativamente sencillo crear el fondo, siempre y cuando las personas estén dispuestas a hacerlo y tengan la disciplina necesaria.

“Lo único que deben hacer es comenzar a recortar gastos, siempre hay cosas en las que podemos dejar de gastar, y esto puede ser posible si hacemos un presupuesto y nos apegamos estrictamente a él. Dentro del presupuesto lo ideal es que se destine entre el 10 y 15 por ciento al fondo y este porcentaje deberá separarse en cuanto recibamos los ingresos, jamás debemos ahorrar solo lo que nos sobre, porque entonces nunca lo haremos”, recomendó.

La encuesta de la CNBV y el INEGI indica que solo 20 por ciento de la población entre 18 y 28 años ahorró en una cuenta bancaria, mientras que el sector de entre 30 y 39 años fue el que tuvo un mayor porcentaje con 23 por ciento; de quienes tienen de 40 a 49 años, 21 por ciento consiguió recursos para ahorrarlos, en tanto que ni el 20 por ciento de los mayores de 50 años pudieron hacerlo.

Una buena opción para el ahorro, consideró Chávez, es abrir una cuenta específica para el ahorro y programar transferencias cada quincena o mes, así ahorraremos sin pretextos.

“Además, si quieres crearlo mucho más rápido, puedes abrir una cuenta en Cetes Directo, que te ayuda a invertir en Cetes, desde 100 pesos, y que tiene el servicio de ahorro recurrente, en donde tú le dices a la plataforma cuánto y cuándo retirar dinero de tu cuenta e invertirlo, esto también te ayudará, porque no podrás gastarlo”, afirmó.

El directivo recordó que un fondo de ahorro para emergencias debe ser igual a, por lo menos, tres meses de tus ingresos. N