Multan con 187,500 dólares a periódico por silenciar la historia de una exmodelo de Playboy y Trump | Newsweek México

EN ESTADOS Unidos, un organismo de control electoral federal multó al editor del medio National Enquirer con 187,500 dólares por silenciar la historia de una exmodelo de Playboy que afirmó “haber tenido una aventura con el expresidente Donald Trump”.

La Comisión Federal de Elecciones multó a A360 Media, antes conocida como American Media, por pagarle a Karen McDougal 150,000 dólares en agosto de 2016, diciendo que el pago se hizo para evitar que su historia se hiciera pública antes de las elecciones presidenciales.

La Comisión dijo que el “pago de la editorial a Karen McDougal para comprar un derecho de historia de vida limitado combinado con su decisión de no publicar la historia, en consulta con un agente de Donald J. Trump y con el propósito de influir en las elecciones, constituía un derecho corporativo prohibido”. contribución en especie.”

Las leyes de financiamiento de campañas prohíben que las corporaciones cooperen con una campaña para afectar una elección.

El editor no devolvió de inmediato un mensaje dejado a través de su sitio web. Una declaración enviada por correo electrónico de un representante de David Pecker, quien renunció como director ejecutivo de la editorial en 2020, dijo que “Pecker no era parte del acuerdo y no había pagado una multa”.

Los fiscales federales en Manhattan acordaron en 2018 “no enjuiciar a American Media a cambio de su cooperación en una investigación de financiamiento de campaña”. Esa investigación llevó a una pena de prisión de tres años para el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, quien había instado al editor “a obtener los derechos de la historia de McDougal y prometió reembolsarles el pago”.

Common Cause, un grupo de interés público que presentó la denuncia ante la FEC en 2018, dijo en un comunicado que la multa era una “victoria para la democracia”, pero dijo que la agencia “no responsabilizó al ex presidente Trump y su campaña por esta violación”, lo que “deja al descubierto la disfunción en la FEC”. N