Poblanos reprochan al gobierno federal: “sin la vacuna anti Covid no se puede estar tranquilo” | Newsweek México

Puebla, Pue. Poblanos lamentaron que el gobierno Federal no haya prevenido la adquisición de vacunas, debido a que hay un atraso considerable en las dosis para personas de 50 a 59 y de 40 a 49, debido a que no le interesa que la población se encuentre saludable.

Esto después del anuncio que realizó el Gobierno Federal, de la donación de vacunas anti Covid, de marca AstraZeneca, a Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago, esto en congruencia con la demanda de México de tener acceso a medicamentos y vacunas, además de que se donó un millón de insumos médicos al Gobierno de Guatemalteco.

En un sondeo realizado por Lo de Hoy, Víctor Manuel Gutiérrez, reprochó que ya realizó su registro, sin embargo, tiene semanas esperando la dosis sin ningún éxito, debido a que no hay vacunas, criticó que por la elección traían un buen ritmo en la vacunación, con el objetivo de beneficiar al partido en el poder, pero ahora que la elección acabó se frena la inoculación.

“Si las vacunas eran un tema político, es lamentable que no se vacune, sobre todo que sigamos esperando la vacunación, para hacer nuestras actividades con mayor libertad, esperemos que pronto se resuelva el asunto tanto el gobierno Federal y Estatal, porque sí se necesita la vacuna y no se puede estar tranquilo si no se reciben las dosis”, acotó.

Por su parte, Arturo Montiel, dijo que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no tiene una buena estrategia para abastecer a los estados con la vacuna, lo cual ocasiona que haya un atraso y más tensión al respecto, incluso que cuando se abren en otros lugares, la gente prefiere buscar donde sí se las apliquen y generen aglomeraciones.

“El atraso en las vacunas anti Covid, es porque el gobierno no ha tenido una buena logística para adquirir y distribuir las vacunas y eso nos afecta a todos, ojalá y pronto se arregle”, finalizó.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual