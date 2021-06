Inicia reconversión de hospitales Covid a otras especialidades en Aguascalientes | Newsweek México

Con la tendencia descendente de contagios nuevos y pacientes hospitalizados en Aguascalientes, se ha iniciado con el proceso de reconversión de las áreas Covid de los hospitales hacia otras especialidades médicas, informó el secretario de Salud Estatal, Miguel Ángel Piza Jiménez, quien mencionó que durante junio se espera reconvertir el 15% de las áreas hospitalarias.

La proyección es que, para finales de año, el 70% de los hospitales se encuentre disponible para la atención de otras especialidades médicas como traumatología y oncología, entre otras, las cuáles se vieron suspendidas durante varios meses por la atención que requirió la pandemia del Covid-19.

“Estamos planteando que vamos a recuperar un 15% de las actividades normales para llegar de aquí a noviembre o diciembre con un 70% de lo que teníamos el año pasado; no podemos hacer más porque los hospitales no se pueden quedar sin áreas Covid, porque el Covid va a seguir todo este año y el que viene, a lo mejor en un menor número”.

El 30% restante continuará brindando atención para los pacientes graves y muy graves de Covid-19, pues a pesar de que se ha avanzado con la estrategia de vacunación, se podrían presentar nuevos rebrotes en los meses de la temporada invernal.

“Todos los hospitales van a entrar a reconversión, a mediados de junio empezaremos a dar consultas de especialidades, a reactivar cirugías…”.

Miguel Ángel Piza señaló que, para reducir el rezago que se generó en algunas especialidades y cirugías programadas, se podría implementar un esquema para retomar los procedimientos y la atención de forma intensiva.

“Quizá tengamos que hacer jornadas de cirugía, por ejemplo, si vemos que tenemos muchos pacientes de trauma, a lo mejor vamos a hacer una jornada en un fin de semana de operar puro trauma, o según como se nos vayan viendo las necesidades en lo que resta del año”, destacó.

Como ejemplos, puso el cáncer de mama, cuyos casos nuevos se redujeron durante el último año, así como la influenza, de la que se tuvo saldo blanco, al no presentarse casos confirmados.

“Este año no pudimos hacer mastografías, pero no tuvimos incrementos de cáncer de mama, quizá porque hubo mujeres que no fueron a detectarse porque estaban con el temor de los contagios, pero vamos a intensificar también esa actividad, la mortalidad materna y la influenza, en donde no tuvimos casos confirmados, cuando había años que teníamos hasta muertes por este tema”.

Por último, el titular de la Secretaría de Salud Estatal informó que se está contratando personal para las campañas de vacunación estacionales, con lo que se busca intensificar la inmunización de la población.

“Estamos contratando gente para hacer campañas especiales de los esquemas que se dejaron de aplicar, se cubran lo más pronto posible, porque en lugar de una pandemia de Covid ahora podemos tener una pandemia de tosferina o sarampión, lo cual sería más grave”, finalizó Piza Jiménez.