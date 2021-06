En Aguascalientes no ha muerto ningún niño con cáncer por falta de medicamentos: MOS | Newsweek México

En Aguascalientes no se han registrado muertes de niños con cáncer por falta de medicamentos, problemática que se viene arrastrando desde hace un par de años en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sistemas que pertenecen al gobierno federal, así lo señaló el gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval.

“Yo sigo atendiéndolos, la verdad es que por falta de atención y de medicamentos no hay un niño que se me haya fallecido, quizá por la propia circunstancia de la enfermedad, lo cual lamentamos, pero por falta de atención en el Hospital Hidalgo y falta de medicamentos a un niño con cáncer, aquí no, lo de la federación es un tema de ellos, su atención en el IMSS y en el ISSSTE y ellos traen la problemática a nivel federal”.

Indicó que, al no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el estado de Aguascalientes es responsable de proveer a la población de los insumos, medicamentos y recursos humanos para la atención médica de sus habitantes, lo que permite que el proceso administrativo para el suministro sea diferente al de la federación.

“Nosotros no dependemos de ellos, porque al final no estamos en el INSABI y es una de las ventajas”, destacó.

Desde hace varios días, padres de niños con cáncer se han manifestado en la Ciudad de México para protestar ante el desabasto de medicamentos que persiste desde hace varios meses, principalmente fórmulas como la ciclofosfamida.

Las manifestaciones, incluso, han sido consideradas por el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, como movimientos “golpistas” para desprestigiar a la administración federal, lo que ha sido cuestionado por la opinión pública.

De acuerdo a Orozco Sandoval, la perspectiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de centralizar algunas áreas de la administración pública, como el caso del sector salud, representaría un retroceso a los avances que se han tenido en las entidades federativas.

Como ejemplo, puso la atención de la pandemia del Covid-19, en donde estados como Aguascalientes tuvieron que ser autosustentables para solventar las necesidades de la contingencia sanitaria.

“El sector salud federal debe analizar a cada uno de los estados, ¿cómo trabajó durante la pandemia?, no solamente con números, que son fríos y tristes porque van a ser números de defunciones y contagios, sino también la calidad de atención en el sector salud de cada estado, para que se entienda que mientras más se centralicen los servicios, menos calidad vamos a tener, nosotros en la pandemia ya hemos destinado entre 600 y 700 millones de pesos”.

Asimismo, en materia de infraestructura Aguascalientes cuenta con un hospital de alta calidad como lo es el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, que se ubica entre los mejores nosocomios de tercer nivel en todo el país.

Al respecto, el mandatario estatal señaló que se prevé una inversión de 80 millones de pesos para concluir las obras de los edificios de enseñanza y de especialidades del Hospital Hidalgo, con lo que quedaría concluido al 100%.

“El Hospital Hidalgo se encuentra entre los tres o cuatro mejores hospitales del país y queremos seguir manteniéndolo nosotros, queremos seguir conservándolo como propiedad del estado, que el estado lo siga trabajando y no centralizarlo”, concluyó.