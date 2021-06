ECOCE: la aportación del reciclaje al medioambiente en 2020 | Newsweek México

La adecuada separación de los residuos que generamos en casa para que sean reciclados y no contaminen el entorno, es una de las mejores maneras de disminuir nuestro impacto ambiental.

Así lo considera ECOCE, asociación civil ambiental sin fines de lucro, creada y auspiciada por la industria de productos de consumo para el manejo adecuado de residuos de envases y empaques en México, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en nuestro país diariamente se generan, en promedio, 120,000 toneladas de residuos sólidos, lo que significa que cada mexicano produce aproximadamente 1 kilogramo de residuos cada 24 horas.

De estos desechos, 46 por ciento son orgánicos; 22, inorgánicos no reciclables, y 32, residuos que pueden ser reciclados, como envases y empaques de productos de consumo.

Durante 2020, y a pesar de la pandemia, se recuperaron 2 millones de toneladas de residuos reciclables de envases y empaques —de las 6.9 millones de toneladas enviadas al mercado—: botellas de agua o refrescos (PET), botellas de champús y detergentes (PEAD), empaques flexibles metalizados y no metalizados como las bolsas de pan de caja, botanas y galletas (PEBD y BOPP), latas de aluminio y hojalata, envases de cartón multilaminado, que se emplea para contener jugos y leche, y envases de vidrio.

Lo que se traduce en una tasa de reciclaje del 29.7 por ciento e implica grandes beneficios para el medioambiente, con enormes ahorros de recursos naturales finitos, energía y emisiones de C0 2 (gases de efecto invernadero).

De acuerdo con el organismo, se generó un ahorro de energía de 26,052 millones 681,600 kilowatts/hora, lo que equivale a la energía que consumen 12,406 millones 38,857 casas equipadas con focos ahorradores durante 17 horas; también implica un ahorro de 44,862 millones 305,000 litros de agua que alcanzan para llenar 11,963 albercas olímpicas.

La cantidad de material reciclado, según ECOCE, también significa un ahorro de espacio de 59 millones 589,480 metros cúbicos, equivalentes a 60 estadios Azteca, así como un ahorro de 9 millones 408,670 barriles de petróleo, suficientes para llenar 16 millones 783,033 tanques de gasolina de un auto compacto. Además se evitó que fueran lanzadas a la atmósfera 5,096 millones 533,000 toneladas de C0 2 .

“Recordemos, el futuro es hoy, no mañana. Acciones tan simples como separar nuestros residuos y contribuir al reciclaje son un paso decisivo para contrarrestar el cambio climático y una forma de que el Día Mundial del Medio Ambiente no sea tan solo una fecha más. El tiempo apremia, no podemos seguir postergándolo, debemos tomar acción”, comentó Jorge Treviño, director general de ECOCE.

¡SEPARA TUS RESIDUOS!